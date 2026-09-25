Pexels Santuário de Lourdes

O papa Leão 14 visita o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes neste sábado (26/09) e domingo, como parte de sua viagem apostólica de quatro dias à França, a primeira visita oficial de Estado de um papa ao país em 18 anos.

O local, no sudoeste francês, próximo à fronteira com a Espanha, atrai milhões de peregrinos todos os anos, incluindo fiéis doentes e pessoas com deficiência que esperam obter uma cura por meio da famosa água da nascente da gruta de Lourdes.

Veja o que é importante saber sobre Lourdes, um dos mais importantes destinos de peregrinação do catolicismo.

Início com Bernadette Soubirous

A popularidade de Lourdes está intimamente ligada a Bernadette Soubirous. Jovem de origem humilde, sem instrução formal, sem conhecimentos religiosos e que sofria de asma, ela relatou ter tido 18 visões de uma senhora vestida de branco na Gruta de Massabielle, perto de Lourdes, entre fevereiro e julho de 1858. A Igreja Católica posteriormente reconheceu que as visões eram da Virgem Maria.

As visões de Bernadette e a posterior descoberta de águas de nascente consideradas milagrosas levaram a Igreja a construir um santuário no local.

Em 1866, Bernadette deixou Lourdes para ingressar no convento das Irmãs da Caridade, em Nevers, onde viveu até morrer, aos 35 anos. Ela foi canonizada em 1933 pelo papa Pio 11, tornando-se Santa Bernadette.

A água de Lourdes

Os fiéis afirmam que, durante a nona aparição da senhora vestida de branco, Bernadette ouviu dela a seguinte mensagem: "Vá beber da fonte e lave-se nela”.

Desde então, milhões de peregrinos e visitantes viajaram a Lourdes para beber e se lavar com essa água, que não possui propriedades terapêuticas ou medicinais específicas. A água de Lourdes é disponibilizada gratuitamente nas torneiras e fontes do santuário. Muitos peregrinos a levam para casa.

Milhões visitam a gruta

Lourdes tornou-se um importante destino de peregrinação após a Igreja Católica reconhecer oficialmente as visões de Bernadette como aparições, em 1862. A partir daí, milhões de peregrinos de todo o mundo passaram a visitar a Gruta de Massabielle.

Além de ser um local sagrado, Lourdes recebe cerca de 3 milhões de peregrinos por ano, incluindo aproximadamente 60 mil pessoas doentes e com deficiência.

Segundo a prefeitura da cidade, trata-se do quarto destino de peregrinação católica mais visitado do mundo, atrás apenas do Vaticano, da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, e da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Brasil.

O santuário

A Gruta de Massabielle é um dos 22 locais que compõem o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. O complexo abriga diversos espaços de culto, incluindo três basílicas: a Basílica da Imaculada Conceição, a mais antiga; a Basílica de Nossa Senhora do Rosário; e a Basílica subterrânea de São Pio 10.

Os peregrinos também podem percorrer uma das duas Vias-Sacras, com estátuas de ferro fundido ou mármore, antes de mergulhar nas piscinas do santuário. Nelas, é possível se banhar na água a 12 °C da fonte descoberta na Gruta das Aparições.

Entre os milhões de visitantes que viajam a Lourdes, muitos buscam cura física e espiritual, esperando por um milagre. A Igreja Católica reconheceu oficialmente 72 curas como milagrosas em Lourdes, entre mais de 7 mil casos analisados desde 1858.

Muitos hotéis, mas preços nas alturas

Menos de 15 mil pessoas vivem em Lourdes. No entanto, com quase 10 mil quartos de hotel e cerca de 21,2 mil leitos, a cidade possui a segunda maior capacidade hoteleira da França, atrás apenas de Paris.

Encontrar hospedagem a preços acessíveis durante a visita de Leão 14, porém, é uma tarefa difícil.

A passagem do papa pela cidade deverá atrair centenas de milhares de visitantes, provocando uma disparada nos preços das acomodações. Alguns hotéis estão cobrando tarifas extremamente elevadas, que em alguns casos ultrapassam 2 mil euros (cerca de R$ 12,8 mil) por noite.

Peregrinos da Europa Oriental e Central

Embora a maior parte dos peregrinos que visitam Lourdes anualmente seja da França, representando 42% do total, segundo o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, muitos visitantes da Europa Oriental também são esperados para saudar Leão 14.

Após o fim da Guerra Fria, católicos da Europa Central e Oriental conquistaram a liberdade de viajar para o Ocidente, aumentando significativamente o número de peregrinos de antigos países comunistas que visitavam Lourdes. Essa tendência continua até os dias atuais. A Polônia ocupa a sexta posição entre mais de 160 países que enviam peregrinos a Lourdes todos os anos.

Controversos mosaicos estão cobertos

Leão 14 não verá os mosaicos que decoram a fachada da Basílica de Nossa Senhora do Rosário criados por um ex-jesuíta acusado de abusar de mulheres. Eles permanecerão cobertos durante a visita papal.

As obras foram criadas pelo padre Marko Ivan Rupnik, artista esloveno cujos mosaicos adornam capelas do Vaticano e igrejas e basílicas em diversas partes do mundo. O Vaticano confirmou neste verão do Hemisfério Norte que continua em andamento o processo canônico contra Rupnik, que foi expulso da ordem dos jesuítas em 2023.

O bispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, anunciou a medida no mês passado, após uma decisão tomada dois anos antes de que os mosaicos deixariam de ser iluminados durante as orações noturnas. Em março de 2025, os mosaicos das portas de entrada da basílica já haviam sido cobertos.

O escândalo envolvendo Rupnik veio a público no fim de 2022, quando blogs italianos divulgaram acusações de mulheres e freiras que alegavam ter sofrido abusos sexuais, espirituais e psicológicos cometidos por ele desde a década de 1990, denúncias que, segundo elas, teriam sido sistematicamente ignoradas pela hierarquia católica.

Papa encontrará bispos e vítimas de abusos

Segundo a Conferência dos Bispos da França, o papa se reunirá com sete sobreviventes de abusos sexuais que foram vítimas quando crianças ou adultos. O encontro, a portas fechadas e sem a presença da imprensa, acontecerá no domingo às 18h.

Um relatório publicado em 2021 estimou que 330 mil crianças foram abusadas sexualmente entre 1950 e 2020 por integrantes da Igreja na França. Estima-se que entre 2,9 mil e 3,2 mil religiosos cometeram abusos nesse mesmo período.

md/ra (AP, EFE)