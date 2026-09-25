Redação DW, Rayanne Azevedo As "pedras de tropeço" são um elemento fundamental na cultura de memória do Holocausto na Alemanha

Uma cidade no leste da Alemanha aprovou nesta quinta-feira (24/09) uma moção apresentada pelo partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD) e pela conservadora União Democrata-Cristã (CDU), do chanceler federal Friedrich Merz, para veta a instalação de futuras placas em homenagem às vítimas do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.

As chamadas "pedras de tropeço"(do alemão Stolpersteine) são pequenas placas de latão, geralmente de dez por dez centímetros, fixadas sobre paralelepípedos de concreto e colocadas na calçada em frente da última moradia de vítimas do regime nazista. Elas são um elemento fundamental na cultura de memória do Holocausto na Alemanha.

O Conselho Municipal da pequena cidade de Heidenau, próxima a Dresden, no estado da Saxônia, votou pela interrupção da instalação de novas placas e decidiu que futuras homenagens deverão se concentrar em um memorial localizado no cemitério ao norte da cidade de 16,5 mil habitantes.

A medida alimentou o debate sobre o real comprometimento da CDU com o chamado "cordão sanitário" – uma barreira informal pela qual os principais partidos alemães descartam qualquer cooperação formal com a AfD.

O caso em Heidenau ocorre em um momento em que a sigla ultradireitista lidera as pesquisas nacionais, à frente da CDU de Merz.

A aprovação da moção contrariou uma recomendação da administração municipal, segundo a qual "uma proibição geral de futuras Stolpersteine não é necessária para a criação de um memorial central, nem se justifica pela própria proposta".

Os defensores da moção argumentaram que muitos moradores consideravam as "pedras de tropeço" inadequadas, por estarem no chão e poderem ser pisoteadas.

O idealizador das Stolpersteine, o artista Gunter Demnig, rejeitou o argumento. Para ele, as homenagens históricas têm que estar visíveis nos locais onde as vítimas do nazismo costumavam viver, e tornam a história palpável para as novas gerações.

Demnig associou o veto em Heidenau ao êxito recente da AfD em eleições estaduais no país, e acusou a CDU de abandonar seus valores, afirmando que o partido de Merz "talvez devesse desistir do C" que leva no nome "porque eles já abandonaram o cristianismo".

"Apagar as vítimas é apagar o próprio passado"

A AfD tem questionado frequentemente a cultura alemã de memória do Holocausto; seu cofundador, o parlamentar Alexander Gauland, chegou a descrever a era nazista como uma "titica de pássaro" em meio a mil anos de história alemã, que, segundo ele, teriam sido bem-sucedidos.

"Estou envergonhado", declarou nesta sexta-feira o embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor. "Quem apaga as vítimas do passado apaga o próprio passado." Ele alertou que a Alemanha precisa de "uma barreira clara contra o antissemitismo, seja da direita, da esquerda ou dos círculos islamistas".

A ministra alemã da Educação, Karin Prien (CDU), classificou a medida como um "escândalo". "Qualquer um que queira relegar os memoriais da vida judaica a cemitérios está tornando os judeus 'invisíveis mais uma vez'", afirmou ao jornal Bild.

"Eu também vejo a CDU na Saxônia como portadora dessa responsabilidade", disse ela ao jornal, lançando uma advertência a seu próprio partido.

Prien explicou que as pequenas placas embutidas nas calçadas servem como lembretes diários dos destinos individuais e da responsabilidade que a Alemanha deve assumir em relação ao Holocausto.

Charlotte Knobloch, lider de uma associação judaica na Baviera, também criticou duramente a CDU. "Estou chocada com o fato de um partido democrático ter optado por apoiar uma manobra tão evidente da extremista AfD", disse ao grupo de mídia alemão Funke.

Mesmo antes da decisão na noite desta quinta-feira, o Comitê Internacional de Auschwitz expressou sua indignação com a moção. "Esta é uma tentativa transparente e desprezível de expulsar mais uma vez as vítimas nazistas de Heidenau da cidade e descartá-las onde, segundo a AfD, a memória já pertence – no cemitério", declarou o vice-presidente da entidade, Christoph Heubner. "É um escândalo que representantes da CDU estejam se aliando à AfD em atos tão desprezíveis", acrescentou.

"Escândalo" também foi a palavra usada por Felix Banaszak, uma das principais lideranças dos Verdes, para se referir ao episódio. Ele defendeu que é preciso fazer de tudo "para manter viva a memória daqueles que foram perseguidos e assassinados".

A prefeita de Heidenau, Conny Oertel (sem partido), era contra a moção e pediu ao Conselho Municipal que a rejeitasse. Ela, no entanto, enfatizou que o Conselho, como um todo, apoiava a continuidade da homenagem às vítimas do nazismo. "A questão era apenas a forma como isso seria feito", afirmou.

Mais lenha na fogueira da crise da CDU

O caso deve gerar mais dor de cabeça à CDU de Merz, que perdeu muitos votos em eleições regionais recentes na Saxônia-Anhalt, em Berlim e Mecklemburgo Pomerânia-Ocidental — neste último estado, o partido sequer atingiu a cláusula de barreira de 5%, ficando pela primeira vez sem deputados estaduais desde a Reunificação Alemã.

Em Berlim, onde a CDU amargou o segundo lugar, atrás do partido A Esquerda, conservadores têm tentado articular uma coalizão com o Partido Social-Democrata (SPD) e os Verdes para se manter na prefeitura.

Um dos argumentos apresentados por eles contra os rivais d'A Esquerda é justamente de que a sigla é conivente com o antissemitismo em suas próprias fileiras.

Após a eleição em Berlim, Merz, sem citar nominalmente o A Esquerda, expressou preocupação com o "antissemitismo crescente, radical e abertamente manifestado". Ele instou os social-democratas e ambientalistas a darem uma "resposta muito clara – especialmente aqui em Berlim – ao fato de que a vida judaica na Alemanha já não é segura".

Acusações de antissemitismo também contra A Esquerda

No episódio mais recentes de constrangimento para os esquerdistas, um ativista antissemita e o chefe de um clã frequentemente associado ao crime organizado foram vistos na festa da vitória do partido em Berlim, no domingo passado.

Um dos deputados do partido, Ferat Kocak, foi fotografado ao lado de Ibrahim Ibrahim, descrito pela imprensa alemã como apoiador de militantes palestinos armados. O parlamentar defendeu-se depois dizendo ter tirado "centenas" de fotos com apoiadores, e frisando que a festa da vitória estava "aberta ao público".

Outro que compareceu ao evento foi Issa Remmo, chefe do "clã Remmo", família frequentemente acusada de manter uma rede de conexões com o crime organizado e associada a um espetacular roubo de joias.

A copresidente do partido, Ines Schwerdtner, disse que a festa não tinha lista de convidados, "mas, assim que essas pessoas foram vistas, foi pedido a elas que se retirassem".

A esquerdista Elif Eralp, que pleiteia a prefeitura de Berlim e também corteja os verdes e social-democratas para uma aliança, distanciou-se dos episódios. "Celebrar a violência e o terrorismo é absolutamente inaceitável", disse. "Farei de tudo para garantir que os judeus, assim como os muçulmanos, as pessoas LGBTQIA+ e todos em nossa cidade, possam se sentir seguros."

As acusações de antissemitismo contra o A Esquerda podem vir a dificultar a formação de um governo de coalizão na prefeitura de Berlim.

Bärbel Bas, copresidente nacional do SPD, parceiro do governo federal, afirmou que seria "muito difícil" trabalhar com uma legenda na qual "grande parte age de forma antissemita".

rc/ra (Reuters, AFP)