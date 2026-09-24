Redação DW Vladimir Putin e Donald Trump se reuniram no Alasca em agosto de 2025

Os Estados Unidos enviaram um convite formal para que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participe da cúpula do G20 em Miami em dezembro, disse o secretário de Estado, Marco Rubio, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

"Para resolver problemas, é preciso se reunir com pessoas de quem você discorda ou com quem você possa ter algum conflito. Por isso, convidamos o presidente Putin para o G20", disse o chefe da diplomacia americana. "Acreditamos que seja uma oportunidade para ele interagir não apenas com o presidente, mas também com outros líderes mundiais. Esperamos que ele aceite o convite", acrescentou.

O Kremlin se declarou grato com o convite e comunicou que vai considerá-lo. A cúpula do G20 ocorrerá no resort de golfe do presidente Donald Trump em Miami nos dias 14 e 15 de dezembro.

A última vez que Putin participou de uma cúpula do G20 foi em 2019, antes de o país invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Encontro com Lavrov

Rubio, que também desempenha a função de conselheiro de segurança nacional de Trump, reuniu-se na quarta-feira com o ministro russo do Exterior, Serguei Lavrov, para, segundo o Departamento de Estado, debater guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as relações bilaterais entre os EUA e a Rússia.

O secretário de Estado disse que os EUA continuam abertos ao diálogo com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia, apesar dos esforços para pôr fim ao conflito estarem paralisados.

Viagem ao Alasca

Em agosto de 2025, o governo Trump abriu uma exceção ao regime de sanções à Rússia para permitir que Putin viajasse para o Alasca para uma cúpula com Trump.

Foi também aberta uma exceção para que o ministro russo das Finanças, Anton Siluanov, participasse da recente reunião ministerial de Finanças do G20 em Asheville, na Carolina do Norte.

Os aliados da Ucrânia que integram o grupo reagiram mal à participação de Siluanov e conseguiram que ele fosse excluído da foto oficial do evento.

as/cn (Lusa, Reuters, AP)