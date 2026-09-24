Bruno Peres/Agência Brasil Novas funcionalidades do Pix começam a operar em junho

O Banco Central do Brasil (BC) e o Banco Central Europeu (BCE) iniciaram nesta quinta-feira (24/09) a avaliação da viabilidade de interligar o Pix, sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, ao Target Instant Payment Settlement (Tips), serviço de liquidação de pagamentos instantâneos do Eurosistema.

De acordo com a autoridade monetária brasileira, a avaliação envolve aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e de negócio relacionados à possível interligação das duas infraestruturas públicas de pagamentos. A informação já havia sido adiantada no início do mês pelo jornal Folha de São Paulo.

Uma fonte ouvida pela DW Brasil afirma que se trata de uma integração de alta complexidade por envolver diferentes sistemas e jurisdições (já que os países não pertencem a um mesmo bloco econômico).

BCE quer ampliar conexões

O BCE vem trabalhando para ampliar as conexões do Tips com outros sistemas de pagamentos instantâneos. Além do Brasil, a instituição avalia conexões com infraestruturas de outras três localidades: o sistema indiano Unified Payments Interface (UPI); o sistema suíço e o Nexus Global Payments.

Atualmente, brasileiros já podem pagar com Pix em alguns países europeus, como Portugal e França. Para isso, porém, é necessária a atuação de empresas que fazem a intermediação de pagamentos internacionais, diferente de uma conexão direta, como a que poderá ocorrer entre o sistema brasileiro e uma infraestrutura europeia como o Tips.

Facilitar pagamentos transfronteiriços

O objetivo da eventual conexão seria facilitar pagamentos transfronteiriços entre o Brasil e a área do euro. Entre as possibilidades apontadas pelo BC estão remessas internacionais e transações de compra, com disponibilização dos recursos em moeda local em poucos segundos.

Para o BC, a integração poderá contribuir para pagamentos transfronteiriços "mais rápidos, eficientes e de menor custo".

O Tips foi criado para ser uma infraestrutura paneuropeia de liquidação instantânea em moeda de banco central, operando atualmente com o euro, a coroa sueca e a coroa dinamarquesa, com expansão prevista para outras moedas do Espaço Econômico Europeu.

Em relatório publicado pelo BCE sobre os sistemas de pagamentos instantâneos cuja conexão com o Tips vem sendo estudada, o Pix é o que está em estágio mais embrionário entre eles. O estudo de integração com o sistema brasileiro consta ainda na etapa de exploração, que foi iniciada em junho do ano passado. Não há, porém, um cronograma público para as próximas etapas do projeto, incluindo a fase de implantação."