Emilio Reynoso O tesouro é composto por 934 moedas romanas de prata, também conhecidas como denários, cunhadas entre 148 a.C. e o ano 124

Um tesouro de moedas romanas de prata datadas do século 2 d.C. foi descoberto por um arqueólogo amador há cerca de um ano e apresentado nesta terça-feira (22/09) num museu de Bonn, na Alemanha.

"Estava claro para mim que havia algo importante aqui", disse Oliver Riedl, descrevendo o momento em que encontrou várias moedas num campo nas proximidades de Wesseling, ao sul de Colônia, há um ano.

Riedl tem autorização das autoridades do patrimônio histórico para fazer buscas, que o treinaram para usar um detector de metal. Ele receberá agora uma comissão pelo seu achado.

Após a descoberta, Riedl entrou em contato com as autoridades para comunicar que havia encontrado algo e solicitar apoio. Uma equipe de especialistas iniciou escavações e descobriu um total de 934 moedas romanas de prata, também conhecidas como denários, que foram cunhadas entre 148 a.C. e o ano 124.

O tesouro pode agora ser visto no museu LVR, da cidade de Bonn, no estado ocidental da Renânia do Norte-Vestfália, e perto de Colônia. "Algo assim não se acha todos os dias", declarou Riedl nesta terça, durante a apresentação do tesouro no museu.

Segundo o órgão local responsável pela preservação do patrimônio arqueológico, este é o maior tesouro de moedas da época do imperador romano Adriano já encontrado na Alemanha.

Públio Élio Adriano (Publius Aelius Hadrianus, em latim) foi o 14º imperador romano, de 117 até a sua morte, em 138. Sob o comando de seu antecessor, Trajano, o império atingiu sua maior extensão territorial. Adriano investiu na consolidação das fronteiras e em manter o controle sobre esse enorme território.

Uma descoberta histórica

As autoridades arqueológicas regionais disseram que as moedas provavelmente foram enterradas durante o segundo quarto do século 2 d.C.

"Claro que só podemos especular sobre os motivos, mas é muito provável que alguém quisesse manter esse dinheiro em segurança. Afinal, não havia bancos naquela época", afirmou o arqueólogo-chefe da Renânia do Norte-Vestfália, Erich Classen. Ele disse que não há uma explicação para as moedas não terem sido descobertas antes.

Também não se sabe quem as enterrou. Classen especulou que "talvez o proprietário tenha morrido antes de conseguir recuperá-las ou transmitir a informação sobre sua localização".

Passado romano

Tesouros de moedas do período romano e de outras épocas históricas remotas não são incomuns na região de Bonn e Colônia, duas cidades cujas origens remontam à presença romana na Renânia. No entanto, segundo as autoridades, poucas descobertas do século 2 são tão grandes quanto a da Wesseling.

Os arqueólogos também disseram que o valor da coleção é difícil de estimar. Ainda assim, graças à ampla documentação preservada em fontes escritas, há parâmetros para comparação. "Naquela época, um legionário comum ganhava cerca de 300 denários por ano. Contudo, aproximadamente metade desse valor era descontada para cobrir os custos com alimentação e equipamentos", explicou a arqueóloga Rahel Otte.

"Assim, um legionário teria de economizar toda a sua renda disponível por cerca de seis anos para acumular um tesouro como o encontrado em Wesseling", acrescentou.

A região de Colônia permaneceu sob controle romano aproximadamente de 39 a.C. até 459 d.C. Os romanos estabeleceram sua presença na área sob o comando do general Marco Vipsânio Agripa, com o objetivo de proteger a fronteira do império ao longo do rio Reno. Para isso criaram postos militares, a partir dos quais se desenvolveram as atuais cidades de Colônia e Bonn.

as/cn (DPA, KNA)