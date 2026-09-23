Redação DW Piloto conseguiu ejetar antes da queda de caça F-16

Um caça americano F-16 caiu nesta terça-feira (22/09) nas proximidades da base aérea dos Estados Unidos em Spangdahlem, na Alemanha. O incidente ocorreu por volta das 14h30 (horário local), e a causa está sendo investigada.

As Forças Armadas dos EUA confirmaram que a aeronave era um caça F-16 da 52ª Ala de Caça, que está estacionada na base na Alemanha. "O piloto se ejetou com segurança e está recebendo atendimento médico", informou a base ainda em comunicado.

Autoridades locais da região de Eifel também confirmaram que uma pessoa ficou ferida. "Após a queda de uma aeronave nas proximidades da Base Aérea dos EUA em Spangdahlem, equipes de bombeiros e de emergência do distrito de Bitburg-Prüm, na região de Eifel, foram enviadas ao local", informou o distrito em seu site. "No momento, o distrito de Eifel não pode fornecer mais detalhes sobre o ocorrido."

Segundo militares americanos, a aeronave que caiu participava de um treinamento de rotina com outros três caças F-16. Os outros três aviões conseguiram pousar em segurança na base americana de Ramstein.

Centro de operações da Otan

A Base Aérea de Spangdahlem é um centro de operações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), construído no início da década de 1950. A 52ª Ala de Caça da Força Aérea dos EUA está estacionada no local. A instalação abriga um esquadrão de caças F-16 com cerca de 20 aeronaves.

A base fica ao norte da cidade de Trier, no estado da Renânia-Palatinado, não muito distante da fronteira com Luxemburgo. A instalação é considerada uma das mais importantes das Forças Armadas dos EUA na Alemanha, ao lado da base de Ramstein, nos arredores da cidade de Kaiserslautern.

Cerca de 5 mil militares e funcionários civis dos EUA, além de seus familiares, estão estacionados em Spangdahlem. Entre 700 e 800 alemães também trabalham na base.