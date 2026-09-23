Redação DW, Roberto Crescenti Aeroporto de Berlim registra o maior número de avistamentos de drones na Alemanha

O aeroporto de Berlim suspendeu temporariamente os voos na noite desta quarta-feira (23/09) após o avistamento de um drone em uma das pistas de pouso e decolagem, segundo informações de autoridades aeroportuárias e policiais citadas pela agência de notícias alemã DPA.

O drone foi avistado na pista norte do Aeroporto de Berlim-Brandemburgo às 20h, no horário local. As pistas norte e sul foram fechadas, paralisando completamente as operações.

O espaço aéreo sobre o aeroporto também foi fechado minutos depois, e as operações foram suspensas por pelo menos 45 minutos.

Vários voos foram desviados para o aeroporto de Dresden. O espaço aéreo foi reaberto mais tarde, mas os voos registravam atrasos.

Aumento nos avistamentos de drones

Avistamentos de drones tornaram-se comuns em aeroportos da Europa, com o aeroporto de Berlim registrando o maior número de ocorrências na Alemanha durante o primeiro semestre do ano.

Foram registrados 28 avistamentos nos primeiros seis meses, segundo dados do controle de tráfego aéreo alemão (DFS). Em sete desses casos, as operações de voo no aeroporto foram temporariamente suspensas.

Os números representam um aumento expressivo em relação ao ano anterior, quando oito drones foram detectados no aeroporto e em seus arredores ao longo de todo o ano, segundo a DFS, responsável pelo controle de tráfego aéreo na Alemanha.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, alertou recentemente que o país enfrenta ameaças "diárias" de "guerra híbrida", como ciberataques em hospitais, apagões em instalações do governo, difusão de fake news para influenciar eleições, incêndios criminosos, drones e atos de terrorismo.

Para as forças de segurança e de inteligência, esses eventos têm como objetivo desestabilizar o ambiente político e causar pânico social. Mas, ao menos para o Ministério da Segurança da Alemanha, os sinais de uma guerra híbrida aumentaram consideravelmente desde a invasão russa da Ucrânia.

Drones com explosivos em Leipzig/Halle

No início do mês, a polícia alemã identificou dois russos suspeitos de envolvimento no ataque frustrado com drones contra o aeroporto de Leipzig/Halle.

Em 4 de agosto, um primeiro drone carregado de explosivos foi avistado e capturado no aeroporto próximo a uma aeronave ucraniana de carga Antonov An-124 Ruslan, estacionada no local e usada para o transporte de suprimentos militares. É o maior avião de carga do mundo em operação.

Segundo informações obtidas pela agência de notícias DPA, o aparelho teria sido inicialmente inutilizado por um funcionário do aeroporto com um chute. A revista Der Spiegel afirma que o artefato só não explodiu porque o detonador teria se desprendido anteriormente.

Posteriormente, investigadores alemães descobriram ainda um segundo drone com explosivos. Esse aparelho só foi encontrado em 14 de agosto, dez dias após o primeiro incidente, a oeste do aeroporto, junto a cerca de 50 gramas de uma substância suspeita de ser hexogênio, um explosivo militar.

rc (dpa)