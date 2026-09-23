Julia Vergin Na Itália, desde 2019, cadeirinhas infantis para crianças de até quatro anos só são permitidas com sistema de alarme integrado

Bryce tinha nove meses quando morreu, vítima de insolação dentro de um carro. A mãe, Lyn Balfour, não o levou à creche naquele dia; dirigiu até o trabalho e o esqueceu acidentalmente no veículo. Isso aconteceu em 2007, nos Estados Unidos. Desde então, centenas de bebês e crianças pequenas morreram dessa forma – inclusive recentemente na Alemanha. Há também o registro de casos semelhantes no Brasil.

Um carro pode se transformar em uma armadilha mortal em pouquíssimo tempo. Com temperatura externa de 30°C e incidência direta do sol, o interior do veículo pode atingir mais de 40°C em apenas dez minutos e ultrapassar os 50°C após uma hora.

"Potencialmente, isso é perigoso para qualquer pessoa", afirma Nibras Naami. Ele é especialista em pediatria e medicina do adolescente e médico-chefe do Centro Infantil de Hematologia do Oeste da Alemanha, em Herdecke. "Mas uma criança pequena presa em uma cadeirinha simplesmente não consegue se libertar dessa situação."

Após a morte de uma criança de um ano e oito meses, esquecida dentro de um carro em meados de junho e morta em decorrência do calor, Naami descreveu em uma publicação no Instagram uma possível explicação: a chamada Síndrome do Bebê Esquecido (Forgotten Baby Syndrome), ou seja, o esquecimento involuntário de uma criança dentro do carro. Os casos envolvem pais cognitivamente saudáveis, dedicados e que amam seus filhos.

É claro que também existem situações em que pais são de fato negligentes e, por isso, deixam seus filhos tempo demais dentro do carro, diz o pediatra. No entanto, médicos e psicólogos concordam que essa explicação não é suficiente para muitos dos casos registrados.

O que é a Síndrome do Bebê Esquecido?

O psicólogo David Diamond investiga há décadas como pais podem simplesmente esquecer seus filhos dessa forma.

O caso de Bryce, citado no início deste texto, foi descrito por Diamond em um artigo científico. Após a morte do bebê, a mãe, Lyn Balfour, foi acusada de homicídio e levada a julgamento.

Durante o processo, ficou claro que o dia da morte de Bryce foi diferente da rotina habitual. Balfour havia dormido pouco e precisou lidar com uma crise familiar. Além disso, várias rotinas estavam alteradas. A bolsa com os pertences do bebê — um lembrete visual de que a criança estava no carro — não estava, como de costume, visível no banco do passageiro.

Segundo David Diamond, todos esses fatores influenciaram a chamada memória prospectiva, também conhecida como memória de intenção. Trata-se da capacidade de lembrar ações que devem ser realizadas no futuro. Isso pode incluir tomar um medicamento antes de dormir, retornar uma ligação após o almoço ou parar no supermercado no caminho para casa.

Diamond descreve seis fatores que prejudicam a memória prospectiva e podem fazer com que esqueçamos um plano previamente definido: privação de sono, estresse crônico ou agudo, distrações, execução de muitas tarefas ao mesmo tempo, ausência de lembretes de memória e rotinas executadas automaticamente.

Todos esses fatores aumentam o nível de tensão interna, explica Rüya-Daniela Kocalevent, psicóloga e psicoterapeuta em Berlim. Quando essa tensão se torna excessiva, a capacidade de agir racionalmente fica bastante comprometida. "Nessas situações, agimos impulsivamente ou confiamos no piloto automático", diz Kocalevent. Como consequência, a ação planejada é esquecida: tomar o remédio no horário certo, comparecer a um compromisso ou lembrar do bebê que continua sentado no carro.

Quando a Síndrome do Bebê Esquecido é considerada?

"Nunca podemos afirmar com 100% de certeza o que se passa na mente de alguém", afirma Kocalevent. Para avaliar se os pais expuseram deliberadamente a criança ao perigo mortal de um veículo superaquecido, psicólogos analisam, entre outros aspectos, comportamentos anteriores, histórico de aprendizagem e biografia dos pais. "O comportamento passado é um dos melhores indicadores do comportamento futuro."

Dessa forma, é possível avaliar se alterações na rotina ou fatores externos de estresse foram os responsáveis pela falha fatal. A eventual responsabilidade criminal, porém, é decidida pelos tribunais.

No julgamento de Lyn Balfour, não foi possível provar que ela desejasse causar qualquer mal ao filho. Seu cérebro havia armazenado como verdadeira uma lembrança que nunca aconteceu: a de que Bryce estava, como todos os dias, em segurança sob os cuidados da babá. Essas memórias falsas, mas extremamente realistas, são objeto de estudo da psicologia cognitiva há décadas.

Cadeirinhas com sistema de alarme para evitar o esquecimento

Depois que Nibras Naami publicou seu vídeo sobre a "Síndrome do Bebê Esquecido", ele recebeu inúmeras mensagens de pais relatando que já haviam passado por situações semelhantes.

"Uma mãe me escreveu contando que esqueceu seu bebê recém-nascido de apenas duas semanas no carro depois de deixar o filho mais velho no jardim de infância e voltar para casa", relata Naami. Ela percebeu rapidamente o erro, e como não estava calor, nada aconteceu com a criança.

Na Itália, ninguém mais precisa se fiar apenas na memória. Desde 2019, somente cadeirinhas infantis com sistema integrado de alarme podem ser utilizadas por crianças de até quatro anos. Caso a criança seja esquecida no veículo, os pais recebem uma notificação no smartphone.

Na Alemanha, uma regulamentação semelhante não existe, mas cresce a oferta de sistemas de alerta que podem ser acoplados às cadeirinhas infantis.

Outras medidas incluem colocar o celular ou a bolsa de trabalho no banco traseiro ou usar um brinquedo do bebê no banco dianteiro como lembrete visual. Nenhuma dessas soluções, no entanto, oferece proteção absoluta.

Não existem estatísticas oficiais sobre a frequência com que pais esquecem seus filhos dentro do carro. A Síndrome do Bebê Esquecido provavelmente não explica todos os casos, mas, no final, o resultado é quase sempre o mesmo: uma criança perde a vida.

"Não podemos esquecer que os pais afetados, quando realmente se trata de um erro trágico de memória, carregam essa punição pelo resto da vida", conclui a psicóloga Kocalevent.