Um funcionário de 52 anos de uma atração do parque de diversões da Oktoberfest de Munique morreu nesta segunda-feira (21/09) em decorrência dos graves ferimentos sofridos durante um acidente com o brinquedo.
O incidente ocorreu pouco antes das 22h (horário local) na torre de queda livre Hangover, uma atração na qual os visitantes despencam rapidamente de uma altura de cerca de 80 metros numa gôndola.
A vítima era de nacionalidade sérvia e trabalhava como segurança na atração, informou o jornal Bild. De acordo com as primeiras apurações da polícia, o homem estava no solo, diretamente na área de risco, quando a gôndola da torre de queda livre desceu em alta velocidade. Ele foi atingido e teria até mesmo sido prensado pela gôndola.
O segurança foi levado com ferimentos graves a um hospital, onde morreu em seguida.
Ainda não está claro por que o funcionário se encontrava, durante o funcionamento da atração, numa área onde não deveria estar, comunicou a polícia na noite do acidente, que continua sendo investigado.
Segundo incidente este ano
Este foi o segundo incidente envolvendo uma atração da Oktoberfest deste ano. Num carrossel giratório que ficou parado por falha técnica, passageiros tiveram de permanecer de cabeça para baixo por aproximadamente dois minutos na noite de sábado, até serem retirados de seus assentos.
A causa do problema provavelmente foi um sensor defeituoso. O órgão de inspeção técnica TÜV voltou a examinar o brinquedo, que foi liberado para funcionamento ainda naquela noite.
A 191ª edição do Oktoberfest começou na manhã do sábado passado e segue até 4 de outubro. Todos os anos, mais de 6 milhões de visitantes participam da famosa festa popular. Cerca de 600 policiais e centenas de agentes de segurança atuam no evento.
as/cn (DPA, ARD, OTS)