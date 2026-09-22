Redação DW Policiais fizeram busca por novos materiais na regiao onde drone foi encontrado

Investigadores alemães analisam um material suspeito encontrado próximo aos destroços de um drone descoberto nas imediações da base aérea de suas Forças Armadas em Wunstorf, no estado da Baixa Saxônia. Segundo informações de fontes da área de segurança, há indícios de que a substância contenha vestígios de explosivos. Ainda não está claro se o material tem relação direta com a aeronave.

De acordo com reportagem da emissora pública NDR, da WDR e do jornal Süddeutsche Zeitung publicada nesta terça-feira (22/09), os investigadores trabalham com a hipótese de que o drone estivesse equipado com explosivos. A substância foi localizada a poucos metros dos destroços, mas os exames periciais ainda não foram concluídos.

O Ministério do Interior da Baixa Saxônia encaminhou questionamentos sobre o caso ao Ministério Público Federal alemão, que não comentou as investigações.

Na semana passada, equipes de busca vasculharam uma área de difícil acesso na região de Hannover após a descoberta dos destroços. Os investigadores acreditam que o drone caiu no local e se partiu em vários pedaços.

Próximo da área onde os destroços foram encontrados fica a base aérea de Wunstorf, um dos principais centros operacionais das Forças Armadas alemãs e sede da frota de aviões de transporte A400M da Alemanha.

Possível ligação com caso em Leipzig

As autoridades também investigam uma possível conexão com um incidente ocorrido no aeroporto de Leipzig/Halle. Segundo fontes de segurança, o equipamento encontrado em Wunstorf não seria um drone comercial convencional, mas uma aeronave modificada com componentes próprios.

Os investigadores identificaram semelhanças entre o aparelho e um drone carregado com explosivos encontrado no aeroporto de Leipzig/Halle. A proximidade do local da queda, cerca de dois quilômetros da base aérea de Wunstorf, reforçou suspeitas iniciais de que o caso pudesse estar relacionado a uma operação de espionagem russa.

Em agosto, um drone preparado com explosivos foi encontrado ao lado de aeronaves de carga ucranianas no aeroporto de Leipzig/Halle. O caso é investigado pelo Ministério Público Federal. O governo alemão atribui a responsabilidade pela tentativa de ataque à Rússia, acusação rejeitada por Moscou.

A emissora pública NDR já havia informado, citando fontes de segurança, que o aparelho encontrado em Wunstorf seria do mesmo modelo de Leipzig. Um dos componentes teria sido igualmebte produzido em impressora 3D, e o projeto não corresponderia a nenhum modelo disponível comercialmente.

Segundo a reportagem da NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung, o drone encontrado em Wunstorf pode estar no local há um período prolongado. Há a possibilidade de que os destroços tenham permanecido na área por até dois anos antes de serem descobertos recentemente por um fazendeiro.

gq (OTS, DPA, AFP)