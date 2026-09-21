Redação DW CDU de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental ficou de fora do Parlamento local, em resultado inédito para o partido

A pressão sobre o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, cresceu ainda mais após os resultados das eleições estaduais em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, realizadas neste domingo (20/09). O partido do líder alemão, a conservadora União Democrata Cristã (CDU), teve uma votação desastrosa e amargou uma derrota histórica no estado do nordeste alemão.

Os pleitos confirmaram ainda o avanço da legenda de ultradireita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) no país. A atual situação é extremamente amarga para Merz, que, em novembro de 2018, quando disputava o posto de presidente da CDU, havia prometido que, sob sua liderança, o apoio eleitoral à sigla poderia ser reduzido pela metade. Desde então a AfD mais que dobrou sua votação em três eleições estaduais.

A seguir, seis lições das eleições regionais realizadas em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, no nordeste da Alemanha, e na capital do país, Berlim.

1. Eleitores se afastam do centro político

Os partidos que saíram vitoriosos desses pleitos e cresceram entre os eleitores não fazem parte do tradicional centro político. A legenda A Esquerda e a AfD obtiveram uma votação recorde em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, respectivamente.

Em Berlim, A Esquerda, da carismática candidata Elif Eralp, foi o partido mais votado, com 25,7% dos votos, praticamente dobrando a votação obtida no pleito estadual anterior, em 2023. Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a AfD conquistou o primeiro lugar, com 38,2% dos votos. A sigla mais do que dobrou os 16,7% obtidos no pleito estadual anterior.

Ambas as siglas conseguiram mobilizar pessoas que não costumam votar, além de conquistar votos de eleitores de partidos tradicionais.

Segundo a pesquisa Infratest Dimap, em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, A Esquerda atraiu 28 mil eleitores da CDU e 45 mil do Partido Social-Democrata (SPD). Em Berlim, o SPD perdeu cerca de 36 mil eleitores para a sigla. O Partido Verde, frequentemente decisivo na formação de governos na política alemã, perdeu 53 mil eleitores para a mesma legenda.

Já a AFD atraiu 8 mil eleitores do SPD e 60 mil da CDU em Berlim, de acordo com a mesma pesquisa. Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a legenda conquistou 48 mil eleitores do SPD, 32 mil da CDU, 16 mil dos liberais e 9 mil de A Esquerda.

A atual governadora de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Manuela Schwesig, do SPD, afirmou que a oposição à ajuda à Ucrânia e o apoio ao desativado gasoduto Nord Stream, que levaria gás da Rússia direto para Alemanha, são as duas razões pelas quais eleitores da antiga Alemanha Oriental migraram para a AfD, considerada favorável a Moscou.

2. Merz em baixa, mas não fora do jogo

Os resultados representam um grande revés para Merz e seu partido, cujos eleitores migraram em massa para a AfD, cada vez mais céticos de que o político de 70 anos seja capaz de reanimar a economia alemã e reduzir o custo de vida.

Com os menores índices de aprovação de um chanceler federal desde o início dos registros, Merz, que classificou o resultado como um "desastre", tenta implementar reformar polêmicas, como a das aposentadorias, ao mesmo tempo em aumentam os apelos para que ele renuncie após menos de 17 meses no cargo.

Embora Merz tenha sinalizado que permanecerá no cargo e seguirá com sua agenda de reformas, as perdas de domingo levantam dúvidas sobre sua posição dentro da CDU. O resultado em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental foi o pior já obtido pela CDU numa eleição estadual.

Pela primeira vez, os conservadores não conseguiram eleger deputados estaduais. Com 4,9% dos votos, a CDU amargou uma grande derrota, não conseguindo ultrapassar a cláusula de barreira de 5% para garantir assentos no Parlamento local.

A posição enfraquecida de Merz como líder do maior e mais influente país da União Europeia pode comprometer a unidade do bloco num momento em que partidos de extrema direita seguem ganhando força, as relações com os Estados Unidos esfriaram significativamente e as pressões econômicas se intensificaram.

3. AfD consolida posição de liderança

A AfD avançou significativamente nos dois estados e se tornou o partido mais forte em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde mais do que dobrou seu resultado em comparação com 2021.

Esse é o segundo melhor resultado estadual já obtido pela AfD desde a sua fundação, em 2013, ficando atrás apenas do recorde de 43,8% alcançado no pleito do estado da Saxônia-Anhalt, há duas semanas. Em 2024, a legenda conquistou 32,8% dos votos na Turíngia, ficando em primeiro lugar, no que foi a primeira vitória da ultradireita desde a Segunda Guerra Mundial.

A AfD, que lidera as pesquisas nacionais com 29% das intenções de voto, tem atraído apoio com promessas de endurecer as deportações de estrangeiros sem direito de permanecer na Alemanha, se reaproximar da Rússia e voltar a comprar energia do país, além de promover valores mais conservadores, em torno do modelo tradicional de família.

Outros grandes partidos, porém, continuam evitando alianças com a AfD dentro da estratégia conhecida como "cordão sanitário" contra a ultradireita, o que torna improvável que a legenda participe do governo em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental ou em Berlim, onde ficou em terceiro lugar.

4. Dificuldades para formar coalizões

Com o avanço da AfD e a distribuição dos votos em mais partidos, fica mais difícil a formação de maioria estáveis numa coalizão. Os resultados indicam que um futuro governo em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental precisará de três partidos.

Essa fragmentação exigirá maior disposição para compromissos num país de uma longa tradição de coalizões de dois partidos. A coalizão tripartite entre SPD, Partido Verde e FDP, formada em 2021 e então inédita em nível federal, se desfez em menos de três anos.

A estratégia do cordão sanitário manteve a AfD afastada do poder até agora, mas a crescente atratividade do partido para o eleitorado levanta dúvidas sobre a viabilidade dessa abordagem.

5. Economia no centro do debate

A fragilidade da economia alemã se tornou um fator decisivo nas urnas, com eleitores de diferentes correntes políticas frustrados com o alto custo de vida e a incerteza econômica.

As campanhas nos dois estados ocorreram em meio à disparada dos preços dos combustíveis associada ao conflito no Oriente Médio e a dezenas de milhares de demissões na indústria alemã. Anos de estagnação econômica levaram parte do eleitorado a buscar alternativas fora do centro político.

Em Berlim, a crise habitacional foi o tema dominante na campanha eleitoral. A Esquerda prometeu construir habitações acessíveis, reduzir compulsoriamente os aluguéis de imóveis que estejam 20% ou mais acima da média local e limitar os aluguéis de curta duração para turistas. O partido também prometeu colocar em prática a expropriação das grandes empresas imobiliárias. Há cinco anos, os berlinenses apoiaram essa medida num referendo não vinculativo.

Já a AfD conquistou apoio ao propor a reativação do gasoduto Nord Stream, vindo da Rússia e com terminal em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Segundo a sigla, a retomada do fornecimento de gás russo reduziria os custos de energia.

6. Sigla de esquerda "antiwoke" não consegue avanço

O BSW, partido nanico e populista de esquerda de viés socialmente conservador, não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira e eleger deputados em Berlim e em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Na capital alemã, esse resultado já era esperado, mas não no outro estado.

Em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, a legenda registrava índices de dois dígitos há um ou dois anos nas pesquisas de intenção de voto. O partido visava se estabelecer de forma abrangente no Leste alemão e, assim, garantir mais atenção.

Os resultados eleitorais são significativamente piores do que indicavam as pesquisas. Segundo o instituto Infratest Dimap, 69% dos eleitores aptos a votar em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental afirmam que o partido está "ocupado demais com disputas internas". A proximidade com a AfD, porém, não prejudicou tanto o partido: 46% dos eleitores dizem considerar "positivo que o BSW esteja disposto a colaborar com a AfD".

Após a eleição na Saxônia-Anhalt, o BSW se mostrou aberta a fornecer votos decisivos para que os ultradireitistas alemães da AfD consigam chegar ao seu primeiro governo estadual, na Saxônia-Anhalt.

Nas semanas que antecederam as eleições, a fundadora da sigla, Sahra Wagenknecht, que no passado foi filiada ao antigo partido comunista da Alemanha Oriental, anunciou que o BSW estaria disposto a abrir caminho para que um político da AfD garanta o posto de governador. A colaboração não seria feita por meio de uma aliança formal, mas por meio da abstenção de seus deputados numa eventual votação decisiva no Parlamento estadual.

cn/as (Reuters, ARD)