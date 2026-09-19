Redação DW Uma grande coluna de fumaça foi vista nas proximidades do principal aeroporto de Riad

Uma grande coluna de fumaça foi vista nas proximidades do principal aeroporto de Riad neste sábado (19/09), depois que explosões foram ouvidas e as autoridades da Arábia Saudita emitiram alertas durante a madrugada sobre um possível perigo na região da capital. O episódio ocorre em meio à escalada dos ataques realizados pelo grupo houthi, do Iêmen.

Vídeos e fotografias da agência de notícias Reuters mostram uma enorme coluna de fumaça preta se elevando na área. Na imagem, é possível ver em primeiro plano a rodovia de acesso ao aeroporto, o terminal principal e outras instalações. Em determinado momento do vídeo, também eram visíveis chamas surgindo atrás do que pareciam ser tanques de combustível.

O site de rastreamento de voos FlightRadar24 relatou "problemas graves" no Aeroporto Internacional Rei Khalid, com cancelamentos e atrasos de voos.

A Defesa Civil da Arábia Saudita enviou alertas por telefone durante a madrugada avisando sobre o risco de possíveis ataques aéreos em Riad e na cidade de Al-Kharj, a leste da capital. Na manhã de sábado, as autoridades emitiram um comunicado informando que a situação estava normalizada.

Embora alguns avisos semelhantes tenham sido emitidos em Riad neste ano após o início da guerra entre Estados Unidos e Irã, estes foram os primeiros desde que a escalada envolvendo os houthis começou, em julho.

Isso ocorre em meio a uma escalada de ataques por parte dos militantes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, e poucos dias depois de Riad acusar os houthis de terem como alvo a cidade de Meca. Os houthis, apoiados pelo Irã, negaram a acusação, classificando-a como uma "mentira".

Alerta dos houthis

Os houthis, que controlam as regiões mais populosas do Iêmen e grande parte do norte do país, vêm realizando ataques contra a Arábia Saudita desde que anunciaram, em julho, um bloqueio naval contra o reino. As ações incluem ataques a embarcações sauditas no Mar Vermelho.

Os ataques têm como alvo cidades sauditas, infraestrutura energética e rotas marítimas, criando novas ameaças ao abastecimento global de petróleo e colocando em risco a principal rota alternativa de exportação dos países do Golfo pelo Mar Vermelho, enquanto o tráfego pelo Estreito de Ormuz continua bloqueado.

Na sexta-feira, o porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou que o grupo havia frustrado tentativas criminosas não especificadas na capital iemenita, Sanaa. Ele atribuiu a responsabilidade à Arábia Saudita e prometeu uma resposta.

O grupo alinhado ao Irã, que neste mês assumiu o controle de toda a costa iemenita no Mar Vermelho em uma rápida ofensiva, afirma que a Força Aérea Saudita realizou centenas de ataques contra suas posições nos últimos dias.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU condenou "nos termos mais veementes" a continuidade dos ataques houthis contra a Arábia Saudita, incluindo ações que atingiram infraestrutura civil e energética e resultaram em feridos entre a população civil, incluindo mulheres e crianças.

No mesmo texto, o Conselho também condenou a "escalada militar dos houthis no Iêmen".

md (Reuters, AFP)