Foto: Reprodução Com trajes típicos, muitos madrugaram para serem os primeiros a entrar na festa

A 191ª Oktoberfest de Munique foi aberta oficialmente neste sábado (19/09). Em sua estreia na cerimônia de abertura, o novo prefeito da cidade, o verde Dominik Krause, abriu o primeiro barril de cerveja com apenas dois golpes de martelo e deu início à mundialmente famosa festa popular com o tradicional grito de "O'zapft is!”("Está aberta!”).

Seguindo a tradição, ele serviu a primeira caneca de um litro de cerveja ao governador da Baviera, Markus Söder. Enquanto tiros de canhão anunciavam o início da festa, os dois brindaram a uma Oktoberfest pacífica.

Dezenas de milhares de pessoas que aguardavam desde a manhã nas tendas, ainda sem poder consumir cerveja, finalmente receberam a tão esperada caneca. Entre os convidados da tenda Schottenhamel estavam diversas celebridades, como o jogador do Bayern de Munique Joshua Kimmich, o apresentador Florian Silbereisen, o cantor DJ Ötzi e o maestro da Filarmônica de Munique, Lahav Shani.

Homenagem a vítimas de atentado

Para sua primeira Oktoberfest como prefeito, Krause também trouxe uma novidade. Durante o desfile dos donos das tendas e das cervejarias rumo ao local da festa, sua carruagem parou na entrada principal para uma breve homenagem às vítimas do atentado ocorrido na Oktoberfest em 1980.

Na noite de 26 de setembro daquele ano, uma bomba matou 12 visitantes da festa e feriu cerca de 200 pessoas. O autor do ataque, o extremista de direita Gundolf Köhler, também morreu na explosão.

Campanha por candidatura olímpica de Munique

Nos minutos que antecederam a abertura oficial, Markus Söder aproveitou para promover Munique como cidade candidata da Alemanha a futuros Jogos Olímpicos. Ele afirmou esperar que a Oktoberfest do próximo ano seja celebrada com Munique já definida como "cidade olímpica”.

Sobre o desempenho de Krause na cerimônia, Söder elogiou: "Muito profissional” e acrescentou: "Ele fez isso muito, muito bem."

Início ensolarado

Com clima ameno e ensolarado, os visitantes, a maioria vestindo os trajes tradicionais da Baviera, começaram a seguir rumo ao parque de festas logo pela manhã.

O céu azul e o sol predominaram, mas sem o calor intenso registrado no ano anterior. As condições foram consideradas ideais para o evento.

O serviço médico da Oktoberfest registrou atendimentos ainda antes da abertura oficial. Segundo a ambulância Aicher, cerca de 50 pacientes já haviam recebido assistência até o meio-dia.

Público madrugou na entrada

Os primeiros visitantes passaram a madrugada aguardando junto às cercas do local. Quando os portões se abriram pouco depois das 9h, correram em direção às tendas de cerveja para garantir bons lugares.

Em diversos momentos, no entanto, os agentes de segurança interromperam o avanço para controlar o fluxo de entrada, permitindo o acesso gradualmente.

Mais segurança após problemas de superlotação

O esquema de segurança foi reforçado após situações perigosas registradas no segundo sábado da edição anterior, quando a Oktoberfest ficou excessivamente lotada.

Uma nova central de coordenação, reunindo autoridades municipais e forças de segurança, monitorará os fluxos de visitantes e poderá adotar medidas para direcioná-los quando necessário.

Mais de 50 câmeras equipadas com inteligência artificial (IA) são usadas para identificar com antecedência aglomerações potencialmente perigosas. Além disso, nos dias de maior movimento haverá um chamado crowdspotter, profissional responsável por acompanhar o fluxo de pessoas e fazer anúncios ao público quando necessário.

Cerca de 600 policiais e centenas de fiscais da prefeitura e funcionários das tendas trabalham na operação de segurança do evento. A polícia afirma estar preparada também para possíveis incidentes envolvendo drones, contando com o apoio de um novo centro especializado em detecção e neutralização dessas aeronaves.

Os acessos ao recinto contam com controle de entrada. Facas e outros objetos perigosos são proibidos, e há inclusive uma zona de proibição para facas em toda a área ao redor da festa.

md (DPA, ots)