Redação DW Trump tem histórico de vetar veículos de comunicação de eventos e entrevistas na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (18/09) que proibiu três veículos de comunicação de terem acesso à Casa Branca: a CNN, MS NOW e Politico.

Em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, ele acusou os veículos de disseminarem notícias falsas.

"Tenho orgulho de anunciar que, com efeito imediato, estou proibindo a Fake News CNN, a MSNOW... e a Politico... de entrarem na Casa Branca, em razão de sua constante 'cobertura' de NOTÍCIAS FALSAS!"

A CNN é uma das principais redes de televisão americanas. A MS NOW é um canal de notícias por assinatura com viés liberal. O Politico é um site focado na cobertura política do país.

Embora Donald Trump não tenha explicado exatamente o que motivou a decisão, afirmou que os veículos estariam divulgando "ficção e mentiras".

"Os veículos não deveriam poder escrever ou divulgar constantemente ficção e mentiras quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América."

Ele também indicou que outros veículos de comunicação poderão ser expulsos da Casa Branca.

"Outros veículos de fake news virão a seguir", publicou o presidente dos EUA, sem citar nomes.

Histórico de hostilidade com imprensa

Não é a primeira vez que Trump veta a presença de jornalistas e faz ataques à imprensa. Desde a campanha de 2016, ele passou a classificar veículos críticos como produtores de "fake news" e transformou ataques a jornalistas em uma marca de sua comunicação pública.

No ano passado, o governo barrou a agência de notícias Associated Press (AP) de eventos no Salão Oval e nos voos no Air Force One. Isso aconteceu após a AP se recusar a adotar o termo "Golfo da América" para se referir ao Golfo do México. A Associated Press processou o governo, mas um tribunal de apelações decidiu a favor de Trump.

Durante seus mandatos, o republicano também recorreu com frequência a processos judiciais contra organizações jornalísticas e profissionais da imprensa.

Bruce Brown, presidente do Comitê de Repórteres para a Liberdade de Imprensa (Reporters Committee for Freedom of the Press), afirmou que o veto a veículos é "claramente inconstitucional".

"A Primeira Emenda é clara ao estabelecer que, uma vez que a Casa Branca permite o acesso de alguns jornalistas, não pode proibir outros apenas porque não gosta de suas reportagens", disse Brown. "Esse é um caso clássico de discriminação baseada em ponto de vista e será rapidamente derrubado pelos tribunais caso seja contestado na Justiça."

sf (AP, ots)