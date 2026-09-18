Teoria de que Lula foi substituído por sósia circula nas redes desde 2022
Redação DW
Teoria de que Lula foi substituído por sósia circula nas redes desde 2022

Desde 2022, circula na internet a teoria da conspiração de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria morrido, e um sósia dele estaria ocupando o cargo. A teoria é impulsionada por influenciadores nas redes sociais e, neste ano de eleições, voltou a viralizar com ajuda da inteligência artificial (IA).

Em agosto, uma pesquisa do Instituto Meio/Ideia indicou que um a cada oito eleitores (12,5%) acredita que Lula foi substituído por um clone ou sósia. Entre os que dizem que vão votar no senador Flávio Bolsonaro para presidente, a proporção sobe para um a cada cinco (20%).

A tecnologia vem sendo usada pra alterar imagens do presidente e colocar em xeque a identidade dele.

Uma foto, por exemplo, mostra Lula com cinco dedos na mão esquerda. O presidente perdeu o mindinho em 1964, num acidente quando era metalúrgico.

Agências checadoras já analisaram a imagem e diagnosticaram que ela foi editada e manipulada com IA. Outros registros do mesmo dia mostram, corretamente, Lula com quatro dedos na mão esquerda.

Lula já comentou o caso

Há outro vídeo que mostra Lula com dez dedos, mas foi publicado por petistas. Neste caso, o que aconteceu foi um efeito colateral inesperado de uma edição com ajuda de IA para fins estéticos. O erro acabou servindo para alimentar a teoria conspiratória.

O próprio presidente já chegou a rir publicamente do boato, que busca minar a confiança dos cidadãos na democracia brasileira.

Como outras teorias conspiratórias, o objetivo é fazer as pessoas acreditarem que estão sendo constantemente manipuladas por um sistema malicioso contra a população.

E que, portanto, não há motivo para confiar nas instituições criadas para garantir a ordem constitucional e o Estado democrático de direito no Brasil.

ht/md (ots)

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