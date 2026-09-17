Redação DW Lula e Flávio Bolsonaro lideram as pesquisas de intenção de voto

Eleitores brasileiros vão às urnas em outubro para eleger o próximo presidente da República, que iniciará um novo mandato presidencial após mais de quatro décadas de redemocratização. Também serão eleitos os 513 deputados federais, os ocupantes das 27 vagas em disputa no Senado, além de governadores, deputados estaduais e deputados distritais.

Na corrida pelo Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) lideram as intenções de voto, seguidos por outros dez candidatos. Ao todo, 12 candidaturas à Presidência da República estão atualmente registradas na disputa, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Acompanhe aqui as principais notícias da campanha e do processo eleitoral.

Eleições 2026: confira as principais datas da campanha

A campanha eleitoral está nas ruas e no ambiente digital há um mês. Candidatos podem realizar carreatas, passeatas e comícios, além de veicular anúncios pagos em jornais, revistas e na internet.

A propaganda gratuita no rádio e na TV vai de 28 de agosto a 1º de outubro. A partir de 19 de setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo em flagrante.

O primeiro turno será em 4 de outubro, com votação das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Se nenhum candidato à Presidência ou aos governos estaduais obtiver mais de 50% dos votos válidos, haverá segundo turno em 25 de outubro.

As datas e demais informações podem ser conferidas aqui.

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