Redação DW Foram registrados tanto casos em que membros da Bundeswehr teriam sido vítimas quanto aqueles em que foram acusados

O Ministério da Defesa da Alemanha registrou quase 2 mil notificações de suspeita de conduta sexual inadequada na Bundeswehr (Forças Armadas Alemãs) nos últimos cinco anos. Os casos abrangem acusações que vão desde assédio sexual até abuso sexual de pessoas sob proteção.

Os números, aos quais tiveram acesso as emissoras NDR e WDR e o jornal Süddeutsche Zeitung, referem-se a casos suspeitos de conduta sexual inadequada registrados por meio do sistema de notificações das Forças Armadas Alemãs no Ministério da Defesa entre 2021 e 2025.

A lista inclui todos os casos envolvendo integrantes das Forças Armadas, independentemente de o incidente ter ocorrido durante o serviço ou fora do ambiente militar. Foram registrados tanto casos em que membros da Bundeswehr teriam sido vítimas quanto aqueles em que foram acusados.

Ao longo do período, observou-se um aumento das denúncias: de 312 registros em 2021 para um total de 472 em 2025. Parte desse aumento também pode estar relacionada ao fato de que as vítimas hoje costumam denunciar mais do que no passado.

No total, foram registradas 1.965 denúncias de suspeita de conduta sexual inadequada. Segundo o ministério, 1.114 desses casos foram encaminhados ao Ministério Público.

Segundo informações da revista Der Spiegel, a primeira a informar sobre o documento, os números mais recentes sugerem que um novo aumento no número de casos poderá ser atingido em 2026.

Diferentes acusações

As denúncias variaram desde assédio sexual (a mais frequentemente reportada), com um total de 828 notificações, até abuso sexual de pessoas sob tutela, com nove casos registrados. Houve ainda 395 denúncias relacionadas a suspeitas de agressão sexual, coerção sexual e estupro.

Mais de 50 denúncias de suspeita referem-se a abuso sexual de crianças, segundo o relatório do Ministério da Defesa. Também constam mais de 200 denúncias relacionadas à pornografia infantil.

Em 31 casos foram relatados atos de exibicionismo e, em dois casos, suspeitas de exploração da prostituição.

A estatística do Ministério da Defesa não registra quantos desses casos suspeitos resultaram efetivamente em processos criminais. A responsabilidade pelos processos penais não cabe ao ministério, mas às autoridades judiciais dos estados alemães.

Mais rigor contra abusos sexuais

Na segunda-feira, o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, Carsten Breuer, dirigiu-se a todos os soldados e comandantes para alertar que o número de casos relatados é "alto demais". "Esse tipo de comportamento não tem lugar nas Forças Armadas" e não deve ser aceito "nem por superiores, nem por subordinados, nem por colegas de mesmo nível hierárquico", afirmou.

Muitas mulheres militares aparentemente temem consequências negativas para suas carreiras caso relatem ocorrências dentro de suas unidades.

Mais de 267 mil pessoas, entre militares e civis, trabalham para as Forças Armadas alemãs. Cerca de 13% do efetivo militar é composto por mulheres.

as/cn (ARD, AFP)