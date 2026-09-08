Foto: Reprodução Presidente americano publicou imagem feita por inteligência artificial em seu perfil no Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo (06/09) nas redes sociais um possível novo uniforme a ser usado pelos integrantes da Força Espacial americana.

A imagem gerada por inteligência artificial foi publicada na plataforma de Trump, o Truth Social, e exibe um traje de serviço para a "próxima geração". O design seria inspirado pela "disciplina e funcionalidade do uniforme dos Starship Troopers, modernizado para os guardiões do domínio espacial".

Comparações com uniforme nazista

Composta por trajes em tons de cinza escuro e preto, com cinto, botas até os joelhos e um quepe, a vestimenta gerou comparações com o uniforme da SS, principal órgão de repressão e terror do Estado nazista.

Nas redes sociais, o uniforme também foi comparado ao utilizado pelos vilões da franquia Star Wars.

O filme Starship Troopers, citado como inspiração de Trump, foi descrito pelo diretor holandês Paul Verhoeven como uma sátira ao fascismo e ao ultramilitarismo. Lançado em 1997, o longa de ficção cientifica acompanha soldados da Federação dos Cidadãos Unidos (United Citizen Federation) em uma guerra contra criaturas alienígenas num cenário futurista. O filme foi um fracasso de crítica no lançamento, mas tem sido reavaliado nas décadas seguintes por seu tom irônico.

Ainda não está claro se a imagem publicada por Trump corresponde realmente a um novo uniforme da Força Espacial ou se trata-se apenas de uma proposta do líder republicano.

"A Lua é nossa"

Também no domingo, o presidente americano publicou uma imagem da Lua em seu perfil no Truth Social com a frase "a Lua é nossa" e uma pequena bandeira dos Estados Unidos ao lado.

No fim de agosto, Trump anunciou a criação da Academia Espacial dos Estados Unidos para capacitar e formar futuras gerações de profissionais do setor, em meio à expansão do programa espacial do país.

Segundo a ordem executiva assinada pelo presidente, a academia formará não apenas astronautas, mas também cientistas, engenheiros, operadores, empresários, servidores públicos e militares. Os estudantes que concluírem a formação serão obrigados a prestar serviço por um período nas Forças Armadas ou na agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa.

*Com informações da DW

