Foto: Reprodução Suspeito justificava supostos ataques à rede elétrica como parte de uma luta contra os combustíveis fósseis

A polícia alemã prendeu nesta terça-feira (08/09) um homem de 48 anos suspeito de ser o responsável por uma série de atos de sabotagem contra a rede elétrica do país, informaram a polícia e a promotoria.

O suspeito, identificado como Daniel V., em conformidade com as leis alemãs de privacidade, foi detido perto de Weisweiler, a cerca de 50 quilômetros a oeste de Colônia. A apreensão do homem encerrou uma busca que iniciada após as autoridades receberem cartas reivindicando a responsabilidade por ataques a subestações de energia elétrica em três estados alemães.

Na sexta-feira, policiais encontraram explosivos em seu apartamento em Gevelsberg, na região sul da região do Ruhr.

Mais tarde, uma unidade de operações especiais invadiu um caminhão em Niederzier, perto da mina a céu aberto de Hambach, que parecia ter sido convertido em uma van adaptada para camping, onde havia mais cargas explosivas, as quais foram examinadas por especialistas em desativação de bombas.

Os policiais também encontraram uma barraca repleta de explosivos. Os investigadores permaneceram no local coletando evidências e verificando se outros dispositivos haviam sido instalados nas proximidades.

Quais são as acusações?

Daniel V. é acusado de tentar lançar fios finos sobre de linhas de transmissão de alta tensão usando foguetes caseiros em vários locais nos estados da Renânia do Norte-Vestfália, Brandemburgo e Saxônia, com o objetivo de provocar curtos-circuitos.

Em pelo menos dois casos, o plano aparentemente teve sucesso. Em Bergheim, a oeste de Colônia, um curto-circuito paralisou várias unidades de uma usina elétrica por alguns dias. Em Brandemburgo, ocorreram dois curtos-circuitos na subestação Turnow-Preilack, perto da usina de carvão de Jänschwalde, onde as linhas de transmissão de uma subestação foram atacadas. Os investigadores encontraram diversos artefatos explosivos improvisados, alguns dos quais não funcionaram.

Nesses incidentes, mais de 20 foguetes caseiros teriam disparado material condutor contra as linhas de transmissão de alta tensão. No entanto, nenhum dos incidentes resultou em queda de energia.

Somente na Saxônia, 21 dispositivos explosivos foram descobertos nas imediações de linhas de transmissão de alta tensão e desativados por forças especiais da polícia.

Os investigadores consideram autênticas as cartas reivindicando a autoria dos atos de sabotagem. O ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt, afirmou que "o conhecimento revelado nessas cartas é um claro conhecimento de autor do crime".

Daviel V. justificava os ataques à rede elétrica como parte de uma luta contra os combustíveis fósseis. "Gerar eletricidade a partir de combustíveis fósseis é um crime", afirmam as cartas. Os estados que foram alvos dos ataques exploram linhito para a geração de energia elétrica. Dobrindt descreveu os atos como um claro "terrorismo climático" cometido por um único indivíduo.

Como a polícia chegou ao suspeito

De acordo com a polícia de Brandemburgo, a promotoria da cidade de Cottbus investiga o caso sob suspeita de causar uma explosão e interromper serviços públicos. O Tribunal Distrital de Cottbus emitiu o mandado de prisão na última sexta-feira. No sábado, a polícia divulgou um alerta de busca com duas fotos do suspeito. Eles também procuravam uma bicicleta que ele poderia ter utilizado.

Foram realizadas diversas operações de grande escala. No domingo, policiais vasculharam a floresta de Hambach, perto de Colônia, mas nenhum vestígio do homem foi encontrado. Nesta segunda-feira, houve uma grande operação na região de Remscheid-Wuppertal e em Wesel, no Baixo Reno, próximo a subestações.

Uma equipe de investigação de 60 membros analisou uma extensa documentação pertencente ao homem procurado, em busca de outros possíveis locais de crime em toda a Alemanha.

Nesta segunda-feira, vários outros dispositivos de lançamento de foguetes foram descobertos em uma linha de transmissão de alta tensão próximo à usina elétrica de Weisweiler – muito perto de onde a polícia conseguiu prender o suspeito. Os investigadores também encontraram outra carta reivindicando a autoria do atentado no local.

Segundo informações da agência alemã de notícias DPA, o suspeito chamou a atenção da polícia perto da usina elétrica de Weisweiler, nas proximidades de Aachen. O homem de 48 anos, que portava explosivos, não resistiu à prisão.

A polícia informou que seus agentes coletaram vestígios e evidências no local e verificaram se havia ainda outros dispositivos de lançamento instalados na área.

Alemanha vive aumento dos atos de sabotagem

A Alemanha tem sido alvo de vários ataques e atos de sabotagem à infraestrutura crítica. Em janeiro, cerca de 45 mil residências e mais de 2 mil empresas em Berlim ficaram sem energia elétrica durante dias após um ataque a uma subestação de energia atribuído a extremistas de esquerda:

A guerra na Ucrânia elevou o número de atos de espionagem e sabotagem atribuídos à Rússia, como a tentativa de ataque com drone no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste do país, ocorrida no início de agosto.

O ministro Dobrindt disse recentemente que esse tipo de ataque se tornou uma ameaça diária para o país. "Não estamos em guerra, mas somos alvo diário de guerra híbrida."

*Com informações da DW