Redação DW Forças iranianas disseram que drone subaquático foi capturado em uma "complexa operação de inteligência"

A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã afirmou nesta terça-feira (08/09) ter capturado um veículo submarino não tripulado "avançado" dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz, que Teerã mantém sob bloqueio desde o início da guerra no Oriente Médio. A captura ocorreu durante "uma complexa operação de inteligência", declarou a força militar de elite em nota à imprensa.

"As forças navais da Guarda Revolucionária capturaram um dos veículos submarinos não tripulados mais avançados e inteligentes do Exército terrorista dos EUA nesta manhã na entrada do Estreito de Ormuz, como parte de uma complexa operação de inteligência", afirmaram os iranianos.

"Este submarino inteligente está equipado com a tecnologia subaquática mais avançada do mundo e foi entregue à frota do Exército terrorista dos EUA em 2025", acrescentou o comunicado. A televisão estatal iraniana identificou o submarino como um Dive-LD, com 5,8 metros de comprimento, pesando três toneladas e capaz de operar a profundidades de até 6 mil metros por até dez dias.

A imprensa iraniana afirmou que as principais capacidades do veículo subaquático não tripulado incluem "reconhecimento e vigilância subaquática, mapeamento do fundo do mar, detecção de minas e inspeção de cabos e oleodutos submarinos".

"Falha de funcionamento"

Após o comunicado da Guarda Revolucionária iraniana, as Forças Armadas dos EUA informaram nesta terça-feira que um de seus drones submarinos apresentou uma "falha de funcionamento".

"Um drone submarino operado pelas forças dos EUA apresentou falha há mais de um dia. Ele estava realizando o monitoramento de águas regionais em apoio a operações em curso", disse o porta-voz do Comando Central dos EUA, o capitão Tim Hawkins, sem mencionar se o dispositivo era o mesmo apreendido pelo Irã.

"O drone defeituoso era um modelo mais antigo que não coletava dados sensíveis nem transportava equipamentos de sonar ou radar sigilosos", acrescentou Hawkins.

Acirramento das tensões em Ormuz

O conflito entre os Estados Unidos e o Irã se intensificou na última semana, com ataques dos EUA contra território e navios iranianos e bombardeios retaliatórios de Teerã contra alvos e embarcações americanas, em meio à disputa pelo controle do Estreito de Ormuz. Um dos ataques dos EUA matou cinco pessoas em um casamento na cidade de Sirik, em um ato que Teerã denunciou como crime de guerra.

O Irã bloqueou o Estreito de Ormuz – por onde normalmente passa cerca de um quinto das exportações mundiais de petróleo e gás natural liquefeito – após o início da guerra e o transformou em seu principal meio de exercer pressão no conflito. Teerã conseguiu interromper quase todas as exportações de petróleo, exigindo que os navios que desejam atravessá-lo obtenham sua autorização e atacando os que tentam contornar o bloqueio.

Os Estados Unidos, por sua vez, impuseram um bloqueio a portos e navios iranianos e, nas últimas semanas, conseguiram restabelecer parte do tráfego marítimo pelo estreito.

rc (EFE, AFP)