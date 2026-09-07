Reprodução Porto de São Petesburgo

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta segunda-feira (07/09) o fechamento do Consulado Geral da Alemanha em São Petersburgo. A medida é mais uma de uma série de retaliações mútuas entre os dois países após Berlim culpar Moscou por uma tentativa de ataque com drone no aeroporto de Leipzig.

A pasta informou que os funcionários do consulado têm até o dia 18 de setembro para deixar o país.

Também reafirmou a decisão, anunciada na semana passada, de fechar os três centros culturais do Instituto Goethe no país, localizados em Moscou, São Petersburgo e Novosibirsk. Neste caso, os funcionários têm prazo até o domingo para deixar o país.

O Instituto Goethe é o centro cultural do governo alemão responsável por promover a língua alemã no exterior e incentivar o intercâmbio cultural.

Rússia diz ter sido "provocada"

Em nota, o ministério russo apresentou as medidas como uma resposta à decisão "hostil" da Alemanha, anunciada na terça-feira passada, de fechar tanto o Consulado Geral da Rússia em Bonn quanto a Casa da Rússia, centro cultural localizado em Berlim.

A Alemanha acusou a Rússia de estar por trás de uma tentativa de ataque com drone no aeroporto de Leipzig/Halle em 4 de agosto, quando um drone carregado de explosivos foi encontrado próximo a uma aeronave ucraniana. O aparelho foi desativado, e não houve danos.

O aeroporto é um importante centro internacional de transporte de cargas e tem sido usado para prestar apoio logístico à Ucrânia.

Moscou negou qualquer envolvimento no ataque e classificou o episódio como uma provocação.

À época, o presidente russo, Vladimir Putin, alegou que o governo alemão se baseou em provas forjadas.

Já o ministro russo do Exterior, Sergei Lavrov, acusou Berlim de "começar uma guerra de verdade".

"Foram as autoridades alemãs que mais uma vez provocaram uma nova rodada de escalada nas relações bilaterais", declarou sua pasta em nota. "Toda a responsabilidade pelas consequências recai inteiramente sobre o governo alemão."

Autoridades ocidentais têm acusado repetidamente Moscou de conduzir uma campanha de sabotagem e desestabilização em seus países com o objetivo de enfraquecer o apoio à Ucrânia e desestabilizar a Europa, acusações que a Rússia rejeita.

Presença diplomática já estava reduzida

O fechamento do consulado em São Petersburgo ocorre após anos de restrições recíprocas à diplomacia entre os dois países.

Em 2023, o governo alemão proibiu a Rússia de manter em funcionamento quatro de seus então cinco consulados-gerais na Alemanha, depois que Moscou impôs um limite de 350 funcionários governamentais alemães autorizados a trabalhar na Rússia.

Em resposta, a Alemanha fechou seus consulados-gerais em Kaliningrado, Ecaterimburgo e Novosibirsk, mantendo inicialmente apenas sua embaixada em Moscou e o consulado-geral em São Petersburgo.

Na época, Berlim afirmou que as medidas tinham como objetivo restabelecer a paridade entre as representações diplomáticas dos dois países.

Desde então, alguns serviços consulares já operavam de forma limitada ou com tempos de espera mais longos.

Segundo o governo alemão, a Rússia forçou a saída do país de várias centenas de diplomatas alemães, professores e funcionários do Instituto Goethe.

ra (AP, dpa)