Redação DW Refinaria russa de Ryazan, a sudeste de Moscou, foi alvo de ataque de drones da Ucrânia

A Rússia e a Ucrânia trocaram ataques durante a noite, evitando, porém, atingir as capitais uma da outra durante uma missão de mediação dos Estados Unidos, informaram autoridades de ambos os lados neste domingo (06/09).

O governador de Zaporíjia, Ivan Fedorov, relatou vítimas na cidade da linha de frente.

Na fronteira da Ucrânia com a Romênia, drones russos atingiram uma passagem fronteiriça, forçando seu fechamento, segundo autoridades locais.

Na noite de sábado, um drone russo matou três membros de uma mesma família na cidade de Chuhuiv, na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

Ucrânia ataca refinaria

Um ataque de drone ucraniano causou um incêndio na refinaria de petróleo de Ryazan, a sudeste de Moscou, de acordo com relatos não oficiais publicados em canais do Telegram. O governador regional, Pavel Malkov, confirmou o ataque e o incêndio em uma instalação industrial não especificada.

Ataques com drones também foram registrados na região de Rostov, no sul da Rússia.

Enviados dos EUA rumo a Kiev

Enquanto isso, enviados especiais dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, eram esperados em Kiev neste domingo para sua primeira visita à capital ucraniana, onde devem se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

A visita é parte de um renovado esforço para promover a paz na guerra iniciada pela invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

No sábado, eles mantiveram conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou.

Uma pausa de três dias nos ataques às capitais tem como objetivo garantir que os enviados americanos pudessem viajar com segurança. Putin e Zelenski concordaram em suspender os ataques contra as capitais um do outro enquanto as negociações estiverem em andamento.

Conversas em meio a mais ataques aéreos

A viagem de Witkoff e Kushner, que também é genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representa uma tentativa de retomar as negociações de paz em meio à intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados.

A guerra aérea entre Rússia e Ucrânia tem se intensificado à medida que as tropas enfrentam dificuldades para avançar ao longo da linha de frente de 1.250 quilômetros. Recentemente, a Rússia passou a utilizar drones de alta velocidade movidos a jato, e o som constante das sirenes de alerta aéreo tornou-se parte da rotina diária em Kiev.

Reunião de três horas em Moscou

As negociações russo-ucranianas estão estagnadas desde fevereiro, quando começou a operação militar de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Tanto a Rússia quanto os EUA consideram que perderam toda a validade os entendimentos alcançados na cúpula russo-americana de agosto de 2025 no Alasca, onde, segundo a imprensa, Moscou se mostrou disposta a congelar o front no sul em troca de a Ucrânia ceder todo o Donbass.

O esforço de Washington para encerrar os combates perdeu força, já que a atenção dos Estados Unidos esteve concentrada nos últimos seis meses na guerra envolvendo o Irã.

A última visita conhecida de Witkoff e Kushner a Moscou foi em janeiro, quando também se reuniram com Putin no Kremlin.

A reunião de sábado em Moscou durou mais de três horas, a portas fechadas, e terminou sem anúncios de avanços concretos. O assessor de política externa de Putin, Yuri Ushakov, descreveu o encontro como construtivo, franco e útil, mas não mencionou resultados específicos.

Segundo Ushakov, Moscou apresentou sua "avaliação abrangente” da situação no campo de batalha na Ucrânia, mas a conversa não se concentrou exclusivamente na invasão russa.

"Questões econômicas e possíveis grandes projetos conjuntos, mutuamente benéficos para a Rússia e os Estados Unidos, foram discutidos com bastante profundidade”, afirmou.

md (DPA, AP)