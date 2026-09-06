Divulgação Aeroporto de Berlim

A Alemanha está planejando um amplo pacote de medidas para reforçar suas defesas contra ataques com drones, invasões cibernéticas e outras formas de sabotagem atribuídas à Rússia, após uma tentativa frustrada de ataque com drone a um aeroporto ocorrida no mês passado, informou neste domingo (06/09) o jornal Bild am Sonntag.

No mês passado, um drone carregado com explosivos foi interceptado no aeroporto de Leipzig/Halle, próximo a aeronaves de transporte ucranianas.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, afirmou ao jornal que espera um aumento dessas ações, mas destacou que a Alemanha possui condições de se defender. "Os ataques híbridos russos, envolvendo drones carregados com explosivos contra aeroportos, agentes operando em nossas cidades, ataques cibernéticos às nossas redes e sabotagem de nossa infraestrutura, são uma realidade diária", disse Dobrindt ao periódico. "Esses ataques vão aumentar, mas podemos nos defender e nos proteger."

Moscou acusa "ação antirrussa"

A Rússia rejeita há muito tempo as acusações de conduzir operações na Europa Ocidental e negou envolvimento no ataque ao aeroporto alemão. Moscou afirmou que responderá ao que sua porta-voz do Ministério das Relações Exteriores classificou como uma "ação antirrussa".

Segundo a publicação, que cita informações do Ministério do Interior alemão, a capacidade móvel da polícia para defesa contra drones será ampliada. Novas unidades especializadas, de rápida mobilização, serão posicionadas em cidades para proteger o espaço aéreo sobre instalações críticas de transporte, aeroportos, estações ferroviárias e o distrito governamental de Berlim

Além disso, empresas responsáveis por infraestrutura crítica, como companhias de abastecimento de água, concessionárias de energia e fabricantes de equipamentos de defesa, receberão autorização legal não apenas para detectar drones, mas também para neutralizá-los ativamente.

Escudo de proteção digital

O plano também prevê a criação de um escudo nacional de proteção digital, denominado "Cyberdome", composto por uma rede de sensores digitais destinada a detectar e bloquear tentativas de ataques cibernéticos.

O governo alemão pretende ainda ampliar o uso de tecnologias apoiadas por inteligência artificial, reconhecimento facial biométrico e sistemas de videomonitoramento, por exemplo em estações ferroviárias, para identificar suspeitos que possam estar preparando atos de sabotagem.

md (DPA, AP)