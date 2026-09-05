Redação DW Participantes de manifestação pela democracia em Magdeburg, no leste alemão

Milhares de pessoas participaram neste sábado (05/09) de comícios e manifestações em Magdeburg, capital do estado da Saxônia-Anhalt, um dia antes de uma votação decisiva para o novo parlamento regional, que poderá levar pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial um partido de ultradireita a controlar um governo de um estado alemão.

A polícia informou que 12 eventos foram registrados em Magdeburg, incluindo um festival em defesa da democracia que começou à tarde na Praça da Catedral.

Uma aliança de sindicatos e grupos da sociedade civil esperava cerca de 8.000 participantes. No meio da tarde, a polícia contabilizava cerca de 6.000 pessoas.

Discursos e apresentações musicais tinham previsão de continuar noite adentro, antes do que provavelmente será uma das votações mais importantes do país nos últimos anos.

O partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), que está em alta nas pesquisas, também realiza um evento oficial de encerramento de campanha no mesmo local.

O partido de ultradireita está confiante na vitória na votação de domingo e espera conseguir assentos suficientes para formar um governo de maioria no estado do leste do país.

Na Saxônia-Anhalt e em outros quatro estados, o diretório local AfD foi classificado pelo serviço de inteligência interna da Alemanha como uma "organização extremista de direita confirmada".

Manifestações em defesa da democracia também foram anunciadas na cidade de Halle, também na Saxônia-Anhalt.

De acordo com pesquisas, o partido antissistema e de ultradireita AfD), conhecido pelas suas bandeiras anti-imigração, pode conquistar de 40% a 43% dos votos no pleito – bem à frente de siglas centristas, e com chances de formar maioria legislativa e assim indicar o governador.

O potencial resultado representaria a quebra de um tabu na Alemanha, que no pós-guerra não viu nenhum partido tão à direita como a AfD liderar um estado. Pesquisas ainda mostram que legendas tradicionais que lideraram a Saxônia-Anhalt nas últimas décadas também devem sair enfraquecidas.

Merz pede aos alemães que ignorem as declarações do AfD

O chanceler federal da Alemanha, o conservador Friedrich Merz pediu, neste sábado, uma resposta mais firme às declarações da AfD.

"Devemos confrontar esse partido de forma mais eficaz", disse ele em um comício de campanha na Baixa Saxônia, onde eleições municipais serão realizadas na próxima semana. "Devemos abordar as questões em pauta. Também devemos cuidar da escolha das nossas palavras."

Merz referia-se a uma declaração feita pelo líder estadual do AfD na Saxônia-Anhalt, Martin Reichardt.

Em um congresso, Reichardt disse à organização de juventude do partido de extrema-direita que o moderno Estado alemão havia se tornado "um vagabundo preguiçoso e antissocial que cheira a maconha". O comentário mostra "o que essas pessoas pensam do nosso país", disse Merz, acrescentando que também demonstra como se deve lidar com elas. "Não deixaremos que essas pessoas falem mal do nosso país."

Pesquisas mostram os conservadores da União Democrata-Cristã (CDU) — que lideram a atual coalizão de três partidos na Saxônia-Anhalt — em um distante segundo lugar em relação à AfD, partido que tem se beneficiado da insatisfação generalizada com o governo de Merz em Berlim.

O chanceler visitou o estado do leste da Alemanha duas vezes nos últimos dias, embora não tenha feito aparições públicas diante dos eleitores.

Slogan gigante em catedral alerta contra governo de ultradireita

Uma aliança da sociedade civil projetou um grande slogan de crítica à ultradireita na fachada de uma catedral e do prédio do parlamento estadual em Magdeburgo, capital do estado da Saxônia-Anhalt.

"Não abriremos mão daquilo que amamos. O verdadeiro patriotismo não é a AfD", dizia a mensagem projetada nas fachadas na noite de sexta-feira.

Mais edifícios deveriam ser iluminados no sábado, segundo o grupo "More Than Divides Us"(Mais do que nos Divide), que se descreve como apartidário, independente e financiado por doações.

Segundo uma porta-voz, a ação marca o encerramento da campanha do grupo intitulada "O Verdadeiro Patriotismo É...", antes que os eleitores da Saxônia-Anhalt vão às urnas no domingo.

jps (dpa, DW)