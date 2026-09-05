WS UE poderá encaminhar imigrantes latino-americanos para África

Um grupo de manifestantes encapuzados bloqueou neste sábado (05/09) os acessos ao porto de Dover, no sudeste da Inglaterra – principal ponto de travessia de balsas para a França –, afetando todas as rotas de entrada e saída do terminal e provocando congestionamentos nas estradas da região.

O ativista britânico de extrema direita Tommy Robinson afirmou na rede social X que o protesto é contra a chegada ao Reino Unido de imigrantes em pequenas embarcações pelo Canal da Mancha.

"Protesto contra invasão"

"Centenas de homens britânicos, vestidos de preto e usando balaclavas, tomaram as ruas de Dover para bloqueá-las em protesto contra a invasão do nosso país por homens em idade de combate que estão aqui ilegalmente e não têm o direito de permanecer no Reino Unido", escreveu.

O porto de Dover confirmou que se trata de um "incidente de ordem pública" que afeta tanto os acessos ao terminal quanto a cidade, e informou que está em contato com a Polícia de Kent para esclarecer a situação.

A polícia informou que agentes estão no local e "interagindo com os manifestantes".

Vídeos divulgados na internet mostram dezenas de pessoas vestidas de preto e usando balaclavas concentradas na área do porto.

Sucessivos governos britânicos têm enfrentado dificuldades para conter o fluxo de requerentes de asilo, que frequentemente chegam em barcos infláveis ​​superlotados.

No entanto, o número de chegadas neste ano até 1º de setembro foi de 16.513, cerca de 43% menor do que no mesmo período de 2025, de acordo com dados do governo citados pela emissora britânica BBC.

Transtornos

O deputado trabalhista por Dover e Deal, Mike Tapp, criticou os participantes do protesto.

"Estou cansado de ver idiotas vindo a Dover para causar transtornos. Aposto que, se você perguntasse a qualquer um desses ‘manifestantes', eles não saberiam que as chegadas de migrantes em barcos caíram 40% e que estamos trabalhando para resolver a situação”, escreveu em sua página no Facebook.

Segundo a agência National Highways, o bloqueio afeta os dois sentidos da rodovia A20, provocando cerca de 6,4 quilômetros de congestionamento e atrasos de até 30 minutos.

A empresa de balsas P&O Ferries informou que suas travessias continuam operando normalmente e que passageiros que perderem seus embarques serão transferidos para a próxima viagem disponível. Já a DFDS afirmou que acomodará os passageiros assim que eles chegarem ao porto.

md (EFE, Reuters)