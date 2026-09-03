Redação DW O democrata Zohran Mamdami, prefeito de Nova York, defendeu conexão humana e pensamento crítico nas escolas ao proibir IA

As escolas públicas da cidade de Nova York vão proibir temporariamente que alunos do ensino fundamental utilizem ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa durante o próximo ano letivo, anunciou o prefeito Zohran Mamdani nesta quarta-feira (03/09). A medida é a mais abrangente desse tipo já adotada nos Estados Unidos, segundo autoridades.

A moratória de um ano proíbe o uso de softwares voltados para estudantes até o oitavo ano escolar (entre 13 e 14 anos), afetando cerca de 40 ferramentas educacionais e 600 mil estudantes. Neste período, o governo estudará como as crianças utilizam a tecnologia.

Os chamados "chatbots de companhia", criados especificamente para simular conversas realistas, também serão proibidos para todas as séries.

Já os estudantes do ensino médio (entre 14 e 18 anos) estarão isentos da proibição total. A cidade implementará aulas de alfabetização em IA duas vezes por ano para todos os alunos públicas. Serão lançados programas-piloto que permitirão a alguns estudantes utilizar plataformas selecionadas de IA, sob a supervisão de professores.

Os docentes, por sua vez, continuarão autorizados a usar IA para planejamento de aulas e tarefas administrativas, como organização de calendários.

Conexão humana e pensamento crítico

Ao redor do país, órgãos responsáveis pela gestão da política educacional avaliam os benefícios e os riscos da IA generativa nas salas de aula.

"As crianças precisam de professores e de conexão humana para aprender e se desenvolver," disse Mamdani ao justificar a decisão. "Elas precisam desenvolver habilidades ao lado de seus colegas, construir relações com educadores e enfrentar problemas difíceis por conta própria."

Segundo ele, as escolas da rede pública têm como princípios ensinar os alunos a "fazer perguntas, desafiar pressupostos, examinar premissas e perguntar por quê". "Quando se trata de IA em nossas escolas, temos a obrigação de fazer o mesmo," ele acrescentou.

Los Angeles, o segundo maior distrito escolar dos Estados Unidos, também bloqueia temporariamente ferramentas deste tipo em dispositivos de estudantes de todas as séries, enquanto desenvolve uma política formal para o tema neste ano letivo. Em junho, já haviam sido proibidos dispositivos antes do segundo ano escolar (7 e 8 anos) e estabelecidos limites de tempo de tela, como parte de uma política mais ampla.

O novo plano da cidade também inclui recomendações de tempo de tela: limite de 30 minutos diários para alunos do terceiro ao quinto ano (de 8 a 11 anos) e de 45 minutos para estudantes do sexto ao oitavo ano (de 11 a 14 anos). Está ainda prevista uma revisão municipal das ferramentas de tecnologia educacional para eliminar aquelas consideradas não essenciais para a aprendizagem.

Pelo menos 37 estados já têm algum tipo de orientação oficial sobre IA para escolas, mas ainda não existe um padrão nacional consistente para o letramento nesta tecnologia.

"Perguntas sem resposta"

As reações de observadores do nicho foram variadas. Michael Mulgrew, presidente de uma federação de professores, comemorou os limites para o tempo de tela, mas afirmou que a política de IA "deixa muitas perguntas sem resposta", incluindo como o Departamento de Educação garantirá que as ferramentas adquiridas contem com as salvaguardas adequadas.

Já Josh Golin, diretor-executivo da organização de defesa dos direitos das crianças Fairplay, disse que gostaria de uma moratória mais longa e de mais tempo de preparação antes do início do ano letivo.

Para ele, as plataformas de IA deveriam ser obrigadas a "demonstrar que seus produtos são eficazes para ensinar crianças, que são seguros, que não estão substituindo a interação presencial e que não estão levando a uma disseminação generalizada de fraudes acadêmicas".

"Um ano para avaliar isso está longe de ser suficiente", afirmou. Os cerca de 1 milhão de estudantes da rede pública de Nova York retornam às salas de aula na próxima semana.

ht (DW, Reuters, AP)