Pixabay Alemanha fecha consulado russo e eleva tensão com o Kremlin









"Eles pagarão por isso", declarou o chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, após a tentativa de ataque com drones carregados de explosivos no Aeroporto de Leipzig/Halle.

Com base em conclusões preliminares, o governo alemão acusa a Rússia de tentar explodir uma aeronave de transporte ucraniana An-124 com drones em 4 de agosto no aeroporto no leste do país. A tentativa falhou. Este é o primeiro caso de um drone carregado com explosivos sendo utilizado contra uma infraestrutura crítica na Alemanha.

Agora, Berlim está cobrando a conta.

Uma das medidas anunciadas nesta terça-feira (01) é o fechamento do Consulado Geral da Rússia em Bonn, considerado a maior missão diplomática russa no mundo. Sua importância aumentou depois que a Alemanha decidiu, em maio de 2023, fechar quatro de seus cinco consulados russos como resposta à exigência de Moscou de reduzir o número de diplomatas alemães na Rússia.

Desde então, ambos os países têm sido representados por uma embaixada e um consulado cada. É provável que Moscou, em contrapartida, feche agora o consulado alemão em São Petersburgo.

Consequências para os russos na Alemanha

O número de viagens de cidadãos alemães à Rússia diminuiu drasticamente desde o início da guerra iniciada por Moscou contra a Ucrânia. Consequentemente, a demanda por vistos russos para cidadãos alemães também diminuiu. Dessa forma, os cidadãos russos serão os mais afetados pelo fechamento do consulado.

O número exato de portadores de passaporte russo na Alemanha é desconhecido. As estimativas variam de centenas de milhares a vários milhões.

O fechamento do consulado tornará significativamente mais difícil para muitos deles o acesso aos serviços consulares. O consulado em Bonn já anunciou que "os agendamentos para solicitantes em todos os assuntos consulares estão sendo cancelados".

Alemanha continua pagando pelas instalações

O Consulado Geral em Bonn tem um significado especial, até mesmo histórico, para a Federação Russa. O complexo de edifícios está situado em uma colina no outrora prestigioso distrito de Bad Godesberg, na periferia sudeste de Bonn. Quando a cidade era a capital da República Federal da Alemanha – no período do pós-guerra até a reunificação do pais, em 1990 –, a área era conhecida como o "bairro dos diplomatas".

O primeiro presidente da República Federal da Alemanha (nome oficial da Alemanha Ocidental) residiu no local onde hoje funciona o consulado. No início da década de 1970, a propriedade foi transferida para a Embaixada da União Soviética. A construção de novos edifícios foi concluída no final da década de 1980. A Embaixada da Rússia permaneceu ali até a transferência da sede do governo federal alemão para Berlim, no final da década de 1990.

Agora, os diplomatas russos em Bonn terão que retornar a seu país, e os edifícios ficarão vazios. No entanto, eles – assim como os dos outros consulados russos fechados – continuarão a ser mantidos às custas dos contribuintes alemães, pois o direito internacional não confere aos Estados a possibilidade de utilizar tais propriedades como lhes convêm.

Envolvimento do consulado em caso de espionagem

Quando os outros consulados russos foram fechados anteriormente, o governo alemão justificou a decisão alegando, entre outras coisas, querer dificultar o trabalho de espiões russos que utilizavam passaportes diplomáticos.

Após o início da invasão russa da Ucrânia, o consulado russo em Bonn se viu envolvido em um caso de espionagem protagonizado pelo ex-oficial das Forças Armadas alemãs Thomas H., condenado por agir em favor da Rússia. Segundo relatos da imprensa, ele próprio havia oferecido seus serviços ao consulado. Em 2025, o ex-militar foi condenado a três anos e meio de prisão.

Bonn possui grande importância estratégica. Desde que se tornou capital, a cidade abriga um escritório do Ministério da Defesa alemão. Numerosas instalações militares estão localizadas nas proximidades, incluindo estruturas de comando da Otan na vizinha Bélgica e na Holanda.

Fechamento antes das eleições para a Duma

Embora este não seja o primeiro fechamento de um consulado russo na Alemanha, desta vez ocorre com um aviso prévio excepcionalmente curto, de menos de três semanas. Da última vez, o lado alemão havia concedido um prazo de mais de seis meses.

Além disso, o consulado será fechado antes das eleições para a Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, quando eleitores russos no exterior podem votar em seções eleitorais em embaixadas e consulados.

O dia da eleição em Bonn estava marcado para 20 de setembro. De acordo com o Ministério do Exterior da Rússia, pouco mais de 5 mil cidadãos russos votaram no consulado durante as eleições presidenciais russas de 2024.

Putin: Merz quer "desviar atenção de suas próprias falhas"

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou nesta terça-feira as acusações alemãs como infundadas, acusando Berlim de plantar provas para incriminar a Rússia pelo ataque ao aeroporto de Leipzig. Segundo ele, o governo de Merz tenta desviar a atenção dos problemas internos da Alemanha e de seus próprios índices de aprovação em declínio, retratando a Rússia como um Estado hostil.

O ministro alemão do Exterior, Johann Wadephul, disse que a Alemanha "não está em guerra", mas se tornou alvo diário de uma guerra híbrida promovida pelo Kremlin, e alertou que a "Rússia agora deve conviver com as consequências".