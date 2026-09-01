Episódio não deixou feridos nem provocou interrupção significativa do abastecimento elétrico na região
Redação DW
Episódio não deixou feridos nem provocou interrupção significativa do abastecimento elétrico na região

Explosivos caseiros provocaram danos a diversas linhas de energia, forçando a interrupção temporária do abastecimento no estado de Brandemburgo, leste da Alemanha, informou a polícia.

Os dispositivos foram encontrados em uma subestação elétrica por volta das 8h do horário local (3h da manhã de Brasília), em Turnow-Preilack, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Berlim.

"Segundo as informações apuradas até o momento, a tentativa de dano ao patrimônio foi realizada com artefatos voadores caseiros, semelhantes aos foguetes de réveillon vendidos comercialmente", informou a operadora da rede elétrica 50Hertz.
"No local também foram encontrados outros artefatos voadores que ainda não haviam sido lançados."

A polícia colheu evidências e acionou especialistas para desarmar bombas.

Uma porta-voz da corporação confirmou a detonação de ao menos um dos dispositivos, mas disse que os demais falharam. O episódio não deixou feridos nem provocou interrupção significativa do abastecimento elétrico na região.

A operadora da usina, a LEAG, confirmou "um ataque à subestação de Preilack, por meio da qual a eletricidade gerada na usina de Jaenschwalde é injetada" na rede elétrica. A empresa mencionou uma "falha técnica" em uma das unidades da usina, e disse que uma possível ligação com o incidente está sendo investigada.

A subestação de Preilack distribui a eletricidade gerada na usina de Jaenschwalde tanto para a região quanto para outras áreas. A usina, movida a carvão, é a quarta maior do país, com capacidade para gerar até 2 mil megawatts.

A 50Hertz confirmou danos a várias linhas de sua rede. "Houve uma breve interrupção no fornecimento. Todas as linhas já voltaram a operar. O abastecimento geral de energia não é afetado no momento", declarou a empresa em comunicado.

O jornal regional Märkische Allgemeine havia informado anteriormente que a subestação teria sido visada mais de uma vez, aparentemente com o objetivo de provocar um apagão em larga escala que afetaria uma das unidades da usina.

Ataques anteriores à infraestrutura de energia na Alemanha

Em janeiro, supostos extremistas de esquerda incendiaram e provocaram um curto-circuito em linhas de alta tensão próximas a uma usina de energia no sudoeste de Berlim.

Cerca de 45 mil residências e mais de 2,2 mil lojas e empresas, além de hospitais e asilos, ficaram sem eletricidade por vários dias.

O grupo de extrema esquerda conhecido como Volcano Group assumiu a responsabilidade pelo ataque criminoso, afirmando que seu objetivo era combater o capitalismo.

Em março de 2024, um grupo incendiou uma importante torre de transmissão de energia que também era crucial para o abastecimento da fábrica da Tesla em Grünheide, perto de Berlim. A sabotagem forçou a interrupção da produção na unidade por vários dias.

ra (dpa, AFP, ots)

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