Redação DW Episódio não deixou feridos nem provocou interrupção significativa do abastecimento elétrico na região

Explosivos caseiros provocaram danos a diversas linhas de energia, forçando a interrupção temporária do abastecimento no estado de Brandemburgo, leste da Alemanha, informou a polícia.

Os dispositivos foram encontrados em uma subestação elétrica por volta das 8h do horário local (3h da manhã de Brasília), em Turnow-Preilack, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Berlim.

"Segundo as informações apuradas até o momento, a tentativa de dano ao patrimônio foi realizada com artefatos voadores caseiros, semelhantes aos foguetes de réveillon vendidos comercialmente", informou a operadora da rede elétrica 50Hertz.

"No local também foram encontrados outros artefatos voadores que ainda não haviam sido lançados."

A polícia colheu evidências e acionou especialistas para desarmar bombas.

Uma porta-voz da corporação confirmou a detonação de ao menos um dos dispositivos, mas disse que os demais falharam. O episódio não deixou feridos nem provocou interrupção significativa do abastecimento elétrico na região.

A operadora da usina, a LEAG, confirmou "um ataque à subestação de Preilack, por meio da qual a eletricidade gerada na usina de Jaenschwalde é injetada" na rede elétrica. A empresa mencionou uma "falha técnica" em uma das unidades da usina, e disse que uma possível ligação com o incidente está sendo investigada.

A subestação de Preilack distribui a eletricidade gerada na usina de Jaenschwalde tanto para a região quanto para outras áreas. A usina, movida a carvão, é a quarta maior do país, com capacidade para gerar até 2 mil megawatts.

A 50Hertz confirmou danos a várias linhas de sua rede. "Houve uma breve interrupção no fornecimento. Todas as linhas já voltaram a operar. O abastecimento geral de energia não é afetado no momento", declarou a empresa em comunicado.

O jornal regional Märkische Allgemeine havia informado anteriormente que a subestação teria sido visada mais de uma vez, aparentemente com o objetivo de provocar um apagão em larga escala que afetaria uma das unidades da usina.

Ataques anteriores à infraestrutura de energia na Alemanha

Em janeiro, supostos extremistas de esquerda incendiaram e provocaram um curto-circuito em linhas de alta tensão próximas a uma usina de energia no sudoeste de Berlim.

Cerca de 45 mil residências e mais de 2,2 mil lojas e empresas, além de hospitais e asilos, ficaram sem eletricidade por vários dias.

O grupo de extrema esquerda conhecido como Volcano Group assumiu a responsabilidade pelo ataque criminoso, afirmando que seu objetivo era combater o capitalismo.

Em março de 2024, um grupo incendiou uma importante torre de transmissão de energia que também era crucial para o abastecimento da fábrica da Tesla em Grünheide, perto de Berlim. A sabotagem forçou a interrupção da produção na unidade por vários dias.

ra (dpa, AFP, ots)