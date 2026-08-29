Redação DW Descoberta de drones no aeroporto de Leipzig/Halle colocou autoridades em alerta

O governo do chanceler federal alemão Friedrich Merz pretende nos próximos dias acusar oficialmente a Rússia pela tentativa de ataque com drones explosivos no Aeroporto de Leipzig/Halle, informaram neste sábado (29/08) veículos da imprensa alemã. O incidente faz parte de uma série de ocorrências envolvendo drones no aeroporto.

Segundos os jornais Welt am Sonntag e Bild, além do site Politico, o governo federal alemão está se preparando para atribuir oficialmente a Moscou a responsabilidade pelo incidente, que ocorreu em 4 de agosto no aeroporto localizado no leste alemão.

De acordo com as publicações, que informaram ter ouvido fontes governamentais sem identificá-las, espera-se que medidas abrangentes — uma combinação de ações diretas da Alemanha e novas sanções da UE — sejam anunciadas juntamente com a acusação oficial. O anúncio está previsto, provisoriamente, para o início da próxima semana, coincidindo com a reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE na Irlanda, marcada para terça-feira. Os jornais, no entanto, apontam que Merz também pode decidir antecipar a decisão.

Um porta-voz do governo alemão recusou-se a confirmar a notícia, afirmando que a chancelaria não comenta especulações. O próprio Merz havia anunciado, em entrevista à emissora RTL na quinta-feira, que os responsáveis ​​pelo incidente seriam identificados em breve. O Ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, havia se limitado anteriormente a mencionar que "potências estrangeiras" estariam por trás do incidente e que "Leipzig não é um caso isolado, mas sim parte de uma rede maior", disse o ministro.

Drones explosivos

Em 4 de agosto, um drone carregado de explosivos foi avistado e capturado no aeroporto de Leipzig/Halle próximo de uma aeronave ucraniana de carga Antonov An-124 Ruslan, estacionada no local e usada para o transporte de suprimentos militares. É o maior avião de carga do mundo em operação.

A polícia federal enviou especialistas em desativação de bombas para o aeroporto e planejou uma detonação controlada da massa que continha o detonador. Um robô de desativação de bombas operado remotamente também foi acionado.

Segundo informações obtidas pela agência de notícias dpa, o aparelho foi inicialmente inutilizado por um funcionário do aeroporto com um chute. A revista Der Spiegel afirma que o artefato só não explodiu porque o detonador teria se desprendido anteriormente.

Investigadores também suspeitam que um segundo drone teria colidido com um avião de carga da DHL logo após o fechamento temporário do aeroporto de Leipizg/Halle, utilizado como um centro de logística militar e de carga pela Otan e pela Antonov Airlines da Ucrânia para o fornecimento de suprimentos militares. O incidente não provocou danos graves.

Posteriormente, investigadores alemães descobriram outro drone com explosivos. Esse aparelho só foi encontrado em 14 de agosto, dez dias após o primeiro incidente, a oeste do aeroporto, em um campo em Kabelskental, onde os investigadores também descobriram cerca de 50 gramas de uma substância que suspeitam ser o explosivo militar hexogênio.

O Ministério Público Federal, que assumiu a investigação da Procuradoria-Geral de Dresden, descreveu o incidente como um "ataque grave à infraestrutura de transportes e logística na Alemanha". O Bundeskriminalamt (BKA), departamento federal de investigações da Alemanha, assumiu a investigação do caso.

jps (dpa, DW, ots)