Foto: Reprodução Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier (c.) durante visita a Gamecom

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, defendeu um debate mais crítico sobre os riscos dos videogames, alertando para o vício, o conteúdo extremista e as representações de violência muitas vezes presentes nos jogos eletrônicos.

Na primeira visita de um presidente alemão à feira de jogos eletrônicos Gamescom, em Colônia, oeste da Alemanha, Steinmeier afirmou que a importância cada vez maior dos jogos eletrônicos exige que seus aspectos negativos também sejam discutidos "de forma objetiva, honesta e ponderada".

Ele disse que o estereótipo do adolescente nerd que joga videogames o tempo todo em um quarto escuro, alimentado por junk food e bebidas energéticas, não reflete a realidade.

Afinal, mais de 40 milhões de pessoas na Alemanha jogam videogames ou jogos de computador , explicou Steinmeier, se referindo a homens e mulheres, jovens e "já não tão jovens".

Os jogos, portanto, "chegaram à corrente principal da sociedade", disse o presidente, atribuindo aos games um valor muito além do mero entretenimento. Eles são "culturalmente relevantes e, portanto, também relevantes para a democracia". Ele lembrou ainda que as tecnologias utilizadas nos jogos são importantes para setores econômicos como medicina, arquitetura e design de veículos.

Valores democráticos sob ameaça

Steinmeier, porém, observou que o vício em jogos eletrônicos é reconhecido como uma doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pode ter sérias consequências para as pessoas afetadas.

"Há também alguns jogos eletrônicos em que jovens são confrontados com brutalidade e violência explícita, sexismo, racismo, pensamento desumano e ideologias extremistas", alertou o chefe de Estado.

O presidente afirmou que regras mais claras são necessárias para impedir a glorificação da violência e a disseminação de conteúdo extremista e antidemocrático nos games. Segundo afirmou, isso é particularmente importante "em um momento em que nossa democracia também está sob maiores ameaças e ataques".

Apesar do alerta, Steinmeier enfatizou que, no geral, ele vê os jogos eletrônicos de forma positiva, e destacou a importância econômica mais ampla da tecnologia de jogos. "Queremos a sua indústria aqui na Alemanha, queremos que ela seja economicamente forte", disse Steinmeier a representantes do setor..

A Gamescom, maior evento de videogames do mundo em número de visitantes e uma das principais vitrines globais da indústria, teve início nesta quarta-feira e se encerra neste domingo. Mais de 350 mil visitantes são esperados.

Na Alemanha, o presidente e o chanceler federal – cargo atualmente ocupado por Friedrich Merz – exercem funções distintas. O presidente é o chefe de Estado e tem um papel principalmente representativo e institucional. Já o chanceler é o chefe de governo e a principal autoridade política do Executivo.

rc/md (ots)