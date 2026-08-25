Foto: Reprodução Drone com explosivos encontrado estaria ligado à tentativa anterior de ataque a avião ucraniano no aeroporto de Leipzig/Halle,

Investigadores alemães descobriram um terceiro drone com explosivos que estaria ligado a uma tentativa de ataque no início do mês ao aeroporto de Leipzig/Halle, informaram nesta terça-feira (25/08) as emissoras alemãs NDR e WDR e o jornal Süddeutsche Zeitung.

Segundo as reportagens, o terceiro drone foi encontrado em 14 de agosto, dez dias após o primeiro incidente, a oeste do aeroporto, em um campo em Kabelskental, onde os investigadores também descobriram cerca de 50 gramas de uma substância que suspeitam ser o explosivo militar hexogênio. "Os autores podem ter planejado um ataque muito maior do que o divulgado até o momento", afirmaram a NDR e a WDR.

O Ministério Público Federal, que assumiu a investigação da Procuradoria-Geral de Dresden, descreveu o incidente como um "ataque grave à infraestrutura de transportes e logística na Alemanha". O Bundeskriminalamt (BKA), departamento federal de investigações da Alemanha, assumiu a investigação do caso.

Após o incidente com o drone no aeroporto, a aldeia abandonada de Kursdorf, localizada nas proximidades, também foi alvo de buscas. Uma porta-voz do Ministério Público Federal confirmou as operações, mas não forneceu detalhes.

Segundo relatos dos jornais Die Zeit e da emissora ARD, testemunhas teriam ouvido uma detonação em Kursdorf horas antes da descoberta do drone explosivo no aeroporto. Uma área de terra queimada foi posteriormente encontrada no local.

Fontes de segurança citadas nas reportagens suspeitam do envolvimento da inteligência russa na tentativa de ataque, acusação que Moscou nega. As autoridades alemãs ainda não se manifestaram sobre o caso mais recente.

Novo nível de ameaça

Em 4 de agosto, um drone carregado de explosivos foi avistado e capturado próximo de uma aeronave ucraniana de carga Antonov An-124 Ruslan, usada para o transporte de suprimentos militares. É o maior avião de carga do mundo em operação.

A área de carga é fisicamente separada do pátio de aeronaves de passageiros, segundo a administração do aeroporto. O tráfego aéreo foi temporariamente suspenso por algumas horas.

A polícia federal enviou especialistas em desativação de bombas para o aeroporto e planejou uma detonação controlada da massa que continha o detonador. Um robô de desativação de bombas operado remotamente também foi acionado.

Segundo informações obtidas pela agência de notícias dpa, o aparelho foi derrubado por um funcionário do aeroporto com um chute, e não neutralizado por um sistema especializado de segurança.

O funcionário escapou por pouco de um acidente ao atingir o equipamento, que voava próximo à aeronave de transporte ucraniana no aeroporto. A revista Der Spiegel afirma que o artefato só não explodiu porque o detonador teria se desprendido anteriormente.

Os investigadores também suspeitam que um segundo drone teria colidido com um avião de carga da DHL logo após o fechamento temporário do aeroporto de Leipizg/Halle, utilizado como um centro de logística militar e de carga pela Otan e pela Antonov Airlines da Ucrânia para o fornecimento de suprimentos militares. O incidente não provocou danos graves.

O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, descreveu o incidente como um ataque híbrido que inaugura um novo nível de ameaça ao país. Observadores apontaram na mesma direção, afirmando que os drones aumentam cada vez mais não apenas os riscos de colisão com uma aeronave e de danos em menor grau, mas, também os riscos de danos à infraestrutura crítica.

O Ministério Público Federal informou que há provas concretas de que uma explosão foi intencionalmente provocada nas instalações do aeroporto "por meio de um drone". Explosivos profissionais e um detonador estavam acoplados ao objeto.

Pouco depois, em 6 de agosto, um avião de carga, que teve de abortar a aterragem devido ao incidente, colidiu em pleno ar com um objeto "presumivelmente outro drone", como explicou o Ministério Público Federal.

Merz promete anunciar os responsáveis

O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, disse nesta terça-feira que o governo anunciará em breve os responsáveis pela tentativa de ataques com drones. Ele disse que seu governo "trabalha em estreita colaboração com as autoridades de segurança neste caso, e divulgaremos e comentaremos sobre o assunto em breve".

Durante a inauguração de um centro de segurança de drones na Saxônia-Anhalt, na semana passada, Dobrindt disse que considerava possíveis ligações entre estes incidentes com outros planos de ataque. "Leipzig não é um caso isolado, mas sim parte de uma rede maior", disse o ministro.

(Reuters, AFP)