Reprodução: commons - 25/04/2022 Cabine de um avião

Quem você diria que está mais exposto à radiação no trabalho? A imagem que provavelmente vem à mente é a de alguém em uma usina nuclear ou no subsolo de um hospital, cercado por máquinas de raio-x.

No entanto, um novo estudo aponta para aqueles que passam uma parte significativa de suas vidas profissionais a milhares de metros acima do solo. Pilotos e comissários de bordo lideram a lista de profissões nos Estados Unidos com a maior proporção de mortes por cânceres relacionados à radiação.

A descoberta vem de uma pesquisa publicada em 17 de agosto no jornal científico Jama Internal Medicine e liderada por Vishal Patel, cirurgião e pesquisador da Escola de Medicina de Harvard, juntamente com Anupam Jena, professor de Políticas de Saúde na mesma instituição.

Para chegar a essa conclusão, a equipe utilizou o Sistema Nacional de Estatísticas Vitais dos EUA, cujos registros só recentemente foram vinculados à ocupação habitual das vítimas da doença.

Isso permitiu que fossem examinadas quase 13 milhões de mortes registradas entre 2020 e 2024, distribuídas em 503 ocupações diferentes, incluindo 14 mil pilotos e 7 mil comissários de bordo.

Com esse banco de dados, o estudo seguiu uma lógica simples, como os próprios autores explicaram à revista Time. Se a radiação cósmica fosse realmente a responsável, o excesso de mortalidade deveria estar concentrado em cânceres associados à radiação – mama, próstata, melanoma e certos tipos de leucemia – e não em outros, como o câncer de cólon.

Também deveria aparecer entre outros trabalhadores expostos à radiação, como técnicos nucleares, mas não entre o pessoal da aviação que nunca voa, como mecânicos e montadores de aeronaves.

Os resultados seguiram o padrão esperado em relação a essa hipótese, com uma consistência que os pesquisadores consideram difícil de atribuir ao acaso. Entre os comissários de bordo, 6,9% das mortes e, entre os pilotos, 6,7% foram atribuídas a cânceres relacionados à radiação, as duas maiores proporções entre as profissões analisadas. Os técnicos nucleares, em comparação, ficaram em décimo segundo lugar.

O que poderia explicar esse padrão?

Por outro lado, os mecânicos e montadores de aeronaves não apresentaram taxas mais elevadas do que outras profissões e, para cânceres não relacionados à radiação, a tripulação aérea permaneceu em níveis semelhantes ao restante da população. No geral, as comparações mostraram um padrão consistente quando é analisada a hipótese da radiação.

A principal hipótese aponta para a exposição à radiação cósmica durante os voos. Quanto mais alto se voa, menor a proteção que a atmosfera oferece contra partículas de alta energia provenientes do Sol e do espaço profundo. A exposição também depende da latitude da rota, já que a proteção é menor perto dos polos do que perto do equador.

Em termos concretos, estima-se que pilotos e comissários de bordo acumulem entre 3 e 6 milisieverts de radiação cósmica por ano, em comparação com os 0,4 milisieverts recebidos, segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) citados por Harvard, por um passageiro que realiza dez voos de ida e volta por ano dentro do país. Ou seja, a dose anual estimada para um membro da tripulação é aproximadamente 7,5 a 15 vezes maior do que a de um passageiro.

Os passageiros devem se preocupar?

É melhor não tirar conclusões precipitadas sobre as próximas férias. Os próprios autores enfatizam à revista Time que o sinal observado geralmente reflete uma carreira inteira na aviação, não um único voo ou algumas viagens por ano, portanto, eles não veem esses resultados como um motivo para alterar seus planos de viagem. Em resumo, o sinal observado diz respeito principalmente àqueles que acumulam centenas de horas de voo anualmente ao longo de décadas.

Isso também não é uma prova definitiva de causalidade, uma vez que os dados não medem a exposição real recebida por cada pessoa, e fatores como turnos de trabalho noturnos ou exposição à luz ultravioleta na cabine de comando – mencionados pelos epidemiologistas Catherine Olsen e Ken Karipidis à Time – e também podem contribuir para o padrão observado. O estudo não permite isolar completamente a potencial influência disso.

Mesmo assim, a pesquisa levanta um debate trabalhista em curso. A própria Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA reconhece que pilotos e comissários de bordo são expostos à radiação ionizante devido ao seu trabalho. No entanto, de acordo com a Escola de Medicina de Harvard, as tripulações de voo dos EUA não têm limites federais para a exposição que podem receber e não são obrigadas a monitorá-la, ao contrário de outros trabalhadores e tripulações expostos à radiação em outros países.