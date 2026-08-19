Nik Martin Secas e calor extremo arruinaram colheitas em diferentes partes da Alemanha

Os agricultores alemães estão preocupados com a perspectiva de uma colheita abaixo da média após a seca e os danos causados às plantações pelo calor extremo nos últimos meses. Entidades alertam ser provável que os danos sofridos pelas plantações se reflitam nos preços dos alimentos ao consumidor. A DW analisou os possíveis impactos na economia e na disponibilidade dos alimentos.

1. Qual a gravidade da queda na colheita alemã em 2026?

A Associação Alemã de Agricultores (DBV) alertou nesta terça-feira (19/08) para uma colheita "abaixo da média" devido à seca contínua que deixou grandes áreas de terras agrícolas gravemente ressecadas.

Em um comunicado, o presidente da DBV, Joachim Rukwied, alertou que a colheita de grãos do país será 7% menor do que no ano passado, atribuindo a culpa a uma "primavera excessivamente seca e uma onda de calor na segunda quinzena de junho", que "danificaram significativamente muitas plantações".

A DBV afirmou que a produção total de grãos deste ano deverá ser de 41,9 milhões de toneladas, um déficit de cerca de 3,3 milhões de toneladas em comparação com 2025.

A produção de colza registrou a maior queda, com 3,3 milhões de toneladas colhidas, quase 17% a menos que no ano passado. A cevada se manteve no mesmo nível do ano passado, apesar de uma produtividade menor, já que mais terras foram utilizadas para o cultivo.

A safra de batata também deverá ficar abaixo da média, e algumas regiões deverão ter uma colheita "significativamente pior" de beterraba sacarina, segundo a DBV.

Rukwied observou como a localização desempenhou um papel maior do que o habitual na determinação da produtividade agrícola deste ano e apontou para baixas produtividades e até mesmo quebras de safra, particularmente no sul e oeste da Alemanha.

Em outra frente, o Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis) alertou que a safra de maçãs do país deverá cair 18% em comparação com o ano passado.

A Alemanha enfrenta uma seca severa em meio a um verão com frequentes recordes de temperatura, o que exacerbou os efeitos das chuvas abaixo da média desde março, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD).

2. Como a seca afetará os preços e a disponibilidade de alimentos?

O ministro da Agricultura, Alois Rainer, afirmou à emissora pública ZDF nesta terça-feira que o governo "não espera que os preços subam imediatamente", deixando em aberto a possibilidade de um período de espera antes que os consumidores tenham de pagar mais pelos alimentos.

No entanto, Philipp Spinne, diretor-geral da Associação Alemã de Cooperativas Agrícolas (DRV), que representa 1,6 mil cooperativas, disse à DW que seus membros já sofreram "perdas diretas no campo" de 600 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões).

"No momento, muitas áreas da agricultura e da cadeia produtiva não estão cobrindo seus custos", alertou Spinne, ao explicar como os custos mais altos de fertilizantes, energia e logística estão aumentando a pressão sobre os agricultores.

Segundo dados do governo, a Alemanha tem um excedente de 2 milhões de toneladas de grãos da colheita do ano passado, o que pode impedir um aumento nos preços do pão.

No entanto, a queda acentuada na produção de colza e beterraba sacarina pode pressionar o abastecimento interno de óleo e açúcar, exigindo importações para compensar a escassez.

A imprensa alemã noticiou na semana passada que a seca também causou uma queda drástica nos estoques de ração animal em vários estados, particularmente no sul da Alemanha.

A Associação Alemã de Agricultores já havia alertado que uma queda na produção de grãos e menor crescimento de pastagens poderiam elevar os preços da carne, do leite e dos ovos.

Nas áreas mais afetadas do país, batatas e outros vegetais podem ficar mais caros à medida que a oferta se torna mais restrita. Para a maioria dos consumidores, porém, o principal impacto provavelmente será o aumento gradual dos preços, e não a escassez.

3. Como a seca se encaixa nas preocupações mais amplas com a segurança alimentar?

A agricultura, tanto na Alemanha quanto globalmente, tem enfrentado pressões repetidas desde a pandemia de covid-19. Os preços dos alimentos na Alemanha subiram mais de 36% desde 2020, de acordo com dados do governo publicados no mês passado.

Os aumentos de preços foram especialmente acentuados para carne de aves, muitos laticínios e ovos, gorduras e óleos comestíveis e açúcar, calculou o governo.

A guerra na Ucrânia interrompeu as exportações de grãos ucranianospelo Mar Negro em 2022 e elevou os preços de energia, impactando o custo de fertilizantes, transporte e processamento de alimentos.

Mais recentemente, o fechamento do Estreito de Ormuz devido à guerra no Irã impediu que petróleo, gás e ingredientes para fertilizantes saíssem do Golfo.

O conflito aumentou os preços do diesel, fertilizantes e pesticidas, levando alguns agricultores a reduzirem a aplicação de nutrientes no solo.

As crises acumuladas nos últimos seis anos deixaram grande parte do setor agrícola alemão em situação financeira precária. Muitos agricultores afirmaram que enfrentam custos muito mais elevados e dívidas crescentes, e que têm pouca margem para absorver mais perdas.

4. Que tipo de apoio os agricultores alemães procuram?

A DBV afirmou que alguns agricultores podem precisar de financiamento provisório para garantir o seu futuro. Rukwied apelou a Berlim para que crie imediatamente um pacote de ajuda ao setor agrícola.

As recomendações incluem o aumento do pacote de ajuda da União Europeia (UE) para fertilizantes, de 60 milhões de euros para 180 milhões de euros, pagos rapidamente e sem burocracia.

A DBV também apelou aos ministros para que reduzam o imposto sobre o diesel agrícola, pelo menos até ao final de novembro.

Durante vários meses, a partir do final de 2023, os agricultores alemães realizaram manifestações que incluíram bloqueios de rodovias com tratores em protesto contra os planos para eliminar os subsídios aos combustíveis para o setor agrícola, que mais tarde foram parcialmente revertidos.

O ministro da Agricultura prometeu ajuda direcionada aos agricultores, mas apenas quando dados oficiais confiáveis estiverem disponíveis no final de agosto.