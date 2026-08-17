Um incêndio florestal que atingiu uma região da Floresta Negra perto de Schramberg, a sudoeste de Stuttgart, se alastrou significativamente durante a madrugada desta segunda-feira (17/08).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo era difícil de extinguir por se tratar de um trecho íngreme da floresta. "As equipes de emergência não conseguem se aproximar mais do fogo porque o terreno não permite", afirmou a administração distrital. "A segurança de nossos bombeiros é nossa prioridade máxima".
O Corpo de Bombeiros enviou um total de 250 membros de equipes de emergência até a região, localizada no estado de Baden-Württemberg. Segundo a corporação, as chamas que se deslocavam rumo à cidade de Lauterbach foram contidas. No entanto, o incêndio ainda se alastra em direção a Tennenbronn e Schramberg.
De acordo com um porta-voz da polícia, entre dez e doze hectares da Floresta Negra ainda estão em chamas – uma área equivalente a cerca de 14 campos de futebol. Vários agricultores apoiam os esforços de combate ao incêndio com tanques de esterco e água.
"Para garantir o abastecimento contínuo de água na cidade de Schramberg, apenas uma quantidade limitada de água pode ser retirada da rede de água potável", anunciou o distrito. A água também está sendo fornecida a partir de um reservatório para combate a incêndios e de uma piscina pública no distrito de Tennenbronn.
Como precaução, os moradores das áreas de Schramberg-Tal, Sulgen, Tennenbronn e Lauterbach foram aconselhados a manter as janelas e portas fechadas e a desligar temporariamente os sistemas de ar-condicionado e ventilação.
Na Baviera, os bombeiros conseguiram extinguir um incêndio em Waldaschaff, na região da Baixa Francônia. Todos os focos de incêndio e pontos quentes identificados foram extintos. A área, no entanto, continuará sendo monitorada.
Bélgica vive o maior incêndio de sua história
O maior incêndio florestal já ocorrido na Bélgica já consumiu cerca de 27 quilômetros quadrados na reserva natural de Hautes Fagnes, na região leste do país. As chamas chegaram a ficar a 300 metros da fronteira com a Alemanha, levando as autoridades a ordenar retiradas preventivas de moradores na cidade alemã de Monschau.
As autoridades belgas ordenaram a retirada de cerca de 600 moradores em partes de Waimes, Sourbrodt e Buetgenbach.
Em Monschau, na região de Eifel, localizada a apenas 2 quilômetros da fronteira com a Bélgica, as autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 30 moradores de 17 casas como medida de precaução no final da noite de domingo.
No entanto, no início desta segunda-feira, foi anunciado que o incêndio já não avançava em direção à fronteira alemã, enquanto os trabalhos dos bombeiros eram auxiliados por uma chuva fraca, ventos mais fracos e elevada humidade.
Monschau, uma importante atração turística na região de Eifel, tem cerca de 12 mil habitantes. É particularmente conhecida por seu pitoresco centro histórico, com suas casas em estilo enxaimel.
A cidade está localizada a apenas 23 quilômetros do local de outro grande incêndio na região de Eifel, na Alemanha, que forçou cerca de 2 mil pessoas a deixarem suas casas na última sexta-feira.
Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem aumentam a probabilidade de condições quentes e secas que permitem que os incêndios florestais se espalhem mais rapidamente e queimem por mais tempo.
rc/le (dpa, ots)