Redação DW Várias partes da Alemanha estão sendo atingidas por incêndios. Em Monschau, a poucos metros da fronteira com a Bélgica, dezenas de moradores foram evacuados

Um incêndio florestal que atingiu uma região da Floresta Negra perto de Schramberg, a sudoeste de Stuttgart, se alastrou significativamente durante a madrugada desta segunda-feira (17/08).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo era difícil de extinguir por se tratar de um trecho íngreme da floresta. "As equipes de emergência não conseguem se aproximar mais do fogo porque o terreno não permite", afirmou a administração distrital. "A segurança de nossos bombeiros é nossa prioridade máxima".

O Corpo de Bombeiros enviou um total de 250 membros de equipes de emergência até a região, localizada no estado de Baden-Württemberg. Segundo a corporação, as chamas que se deslocavam rumo à cidade de Lauterbach foram contidas. No entanto, o incêndio ainda se alastra em direção a Tennenbronn e Schramberg.

De acordo com um porta-voz da polícia, entre dez e doze hectares da Floresta Negra ainda estão em chamas – uma área equivalente a cerca de 14 campos de futebol. Vários agricultores apoiam os esforços de combate ao incêndio com tanques de esterco e água.

"Para garantir o abastecimento contínuo de água na cidade de Schramberg, apenas uma quantidade limitada de água pode ser retirada da rede de água potável", anunciou o distrito. A água também está sendo fornecida a partir de um reservatório para combate a incêndios e de uma piscina pública no distrito de Tennenbronn.

Como precaução, os moradores das áreas de Schramberg-Tal, Sulgen, Tennenbronn e Lauterbach foram aconselhados a manter as janelas e portas fechadas e a desligar temporariamente os sistemas de ar-condicionado e ventilação.

Na Baviera, os bombeiros conseguiram extinguir um incêndio em Waldaschaff, na região da Baixa Francônia. Todos os focos de incêndio e pontos quentes identificados foram extintos. A área, no entanto, continuará sendo monitorada.

Bélgica vive o maior incêndio de sua história

O maior incêndio florestal já ocorrido na Bélgica já consumiu cerca de 27 quilômetros quadrados na reserva natural de Hautes Fagnes, na região leste do país. As chamas chegaram a ficar a 300 metros da fronteira com a Alemanha, levando as autoridades a ordenar retiradas preventivas de moradores na cidade alemã de Monschau.

As autoridades belgas ordenaram a retirada de cerca de 600 moradores em partes de Waimes, Sourbrodt e Buetgenbach.

Em Monschau, na região de Eifel, localizada a apenas 2 quilômetros da fronteira com a Bélgica, as autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 30 moradores de 17 casas como medida de precaução no final da noite de domingo.

No entanto, no início desta segunda-feira, foi anunciado que o incêndio já não avançava em direção à fronteira alemã, enquanto os trabalhos dos bombeiros eram auxiliados por uma chuva fraca, ventos mais fracos e elevada humidade.

Monschau, uma importante atração turística na região de Eifel, tem cerca de 12 mil habitantes. É particularmente conhecida por seu pitoresco centro histórico, com suas casas em estilo enxaimel.

A cidade está localizada a apenas 23 quilômetros do local de outro grande incêndio na região de Eifel, na Alemanha, que forçou cerca de 2 mil pessoas a deixarem suas casas na última sexta-feira.

Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem aumentam a probabilidade de condições quentes e secas que permitem que os incêndios florestais se espalhem mais rapidamente e queimem por mais tempo.

rc/le (dpa, ots)