Redação DW Centenas de drones foram interceptados pela Rússia após novo ataque massivo da Ucrânia

A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia neste domingo (16/08), matando pelo menos seis pessoas em um dos seus maiores ataques aéreos desde o início da guerra.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter destruído 822 drones ucranianos durante a noite. Cerca de 600 deles foram detectados em direção a Moscou, de acordo com o prefeito Sergei Sobyanin, dos quais um terço foi abatido sobre a região da capital. A maioria não conseguiu alcançar a zona metropolitana, ele acrescentou.

Um homem de 83 anos morreu quando um drone atingiu a sua casa na cidade, e diversas pessoas ficaram feridas.

Houve também um incêndio em um depósito da Wildberries, gigante russa do varejo, na cidade de Podolsk, a quarenta quilômetros de Moscou. Os funcionários conseguiram deixar o local a tempo e não foram atingidos. Imagens divulgadas por veículos de imprensa russos mostravam colunas de fumaça preta no local.

Em Domodedovo, cidade onde fica um dos aeroportos de Moscou, um depósito que armazenava medicamentos pegou fogo.

Alvos militares e comerciais

Já na região de Rostov, no sul da Rússia, uma ofensiva com mais de 150 drones contra três cidades matou cinco pessoas, provocou um incêndio florestal e danificou casas e uma estação ferroviária.

A Ucrânia intensificou os ataques contra a Rússia neste ano. Mísseis de longo alcance e enxames de drones têm atingido cada vez mais instalações da indústria militar e do setor de energia russos.

As instalações da Wildberries também passaram a ser alvo recorrente, tendo sido atingidos cerca de 20 depósitos e edifícios. Ataques desse tipo já destruíram mercadorias avaliadas em bilhões de dólares, levando os efeitos da guerra mais diretamente à população russa.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirma que os ataques da Ucrânia têm como objetivo enfraquecer a economia de guerra da Rússia. Eles alcançam em profundidade cada vez maior o território russo, mirando particularmente refinarias e depósitos logísticos.

Ataques em solo ucraniano

Na Ucrânia, ataques do Kremlin com mísseis, bombas planadoras e drones ocorreram em diferentes cidades, incluindo Kiev, Kremenchuk e Kryvyi Rih, provocando danos e mortes.

Mísseis lançados contra Kryvyi Rih mataram duas pessoas e deixaram outras 14 feridas, declarou neste domingo Zelenski, sobre a sua cidade natal. Instalações industriais foram acertadas, disseram autoridades locais.

"Onde quer que os russos consigam alcançar com seus mísseis balísticos, eles atacam infraestrutura civil", afirmou o presidente. "Desde esta manhã, os alertas de ataque aéreo continuam em muitas regiões."

Outro ataque com mísseis balísticos provocou incêndios em diferentes áreas da capital ucraniana e deixou seis feridos. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, afirmou que explosões foram ouvidas e pediu que os moradores permanecessem em abrigos.

A Rússia mantém ataques quase diários com mísseis e drones em todo o território ucraniano desde o início da invasão em larga escala, em 2022. O governo ucraniano tem alertado repetidamente para a redução dos estoques de mísseis interceptadores destinados aos sistemas de defesa aérea Patriot, utilizados para proteger o país contra ataques com mísseis balísticos.

Vizinhos afetados

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Romênia informou que um caça F-18 espanhol derrubou um drone que violou seu espaço aéreo próximo à fronteira com a Ucrânia e a Moldávia. Os destroços caíram em uma área desabitada da região de Galați, perto da fronteira ucraniana. As autoridades não informaram a origem do drone.

Países vizinhos ao conflito vêm enfrentando um número crescente de incidentes relacionados à guerra de drones entre Rússia e Ucrânia.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou na sexta-feira que seus caças derrubaram um drone que entrou no espaço aéreo da Letônia. Segundo o ministério da Defesa do país, foi o segundo episódio em uma semana.

Em julho, a Romênia expulsou um funcionário da embaixada russa em uma medida que classificou como "resposta firme" às repetidas violações de seu espaço aéreo por drones. Antes da expulsão, a Romênia havia derrubado três drones em três dias consecutivos.