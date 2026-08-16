Redação DW Grécia enfrenta chamas há dias, com moradores evacuados e mortes registradas neste domingo

A Europa enfrentou neste domingo (16/08) mais um dia de combate a grandes incêndios florestais. Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na ilha grega de Salamina, enquanto Espanha, Bélgica e França mantêm operações de grande porte para conter as chamas em meio a uma onda de calor que agrava a seca em diversos países do continente.

Na ilha de Salamina, próxima a Atenas, dois incêndios foram registrados quase simultaneamente, provocando a evacuação de moradores e turistas. Segundo as autoridades, os corpos de duas vítimas foram encontrados nas proximidades da praia de Peristeria, no sul da ilha. Os serviços de emergência acreditam que se trata de um casal.

As chamas se espalharam rapidamente, favorecidas pelos ventos fortes, durante o principal fim de semana de férias do verão grego, marcado pelo feriado da Assunção de Maria, em 15 de agosto. Nessa época, milhares de moradores de Atenas se deslocam para ilhas próximas, como Salamina, acessível a partir do porto de Pireu.

De acordo com relatos da imprensa local, casas foram danificadas e cinco pessoas receberam atendimento médico em uma unidade de saúde da região.

Uma operação de evacuação foi iniciada nas áreas de Kolones e Saterli. Ao todo, 192 bombeiros, apoiados por 14 aeronaves, equipes voluntárias e caminhões-pipa municipais, foram mobilizados para combater os focos. Embarcações da guarda costeira e de combate a incêndios também foram enviadas à ilha, enquanto autoridades preparavam eventuais evacuações por mar em áreas costeiras ameaçadas.

Salamina estava sob alerta elevado para incêndios florestais neste domingo. As causas dos focos ainda não foram determinadas.

Outro incêndio atinge desde sábado a ilha de Skyros, onde cerca de 100 bombeiros trabalham com o apoio de 11 aviões, cinco helicópteros e aproximadamente 20 veículos terrestres.

Em entrevista à emissora pública ERT, o prefeito da ilha, Kyriakos Antonopoulos, afirmou que a área da localidade de Pefko foi evacuada preventivamente.

Skyros tem cerca de 3 mil habitantes, mas recebe grande número de turistas durante o verão.

Os incêndios ocorrem poucos dias depois de moradores e turistas terem abandonado vilarejos na região de Halkidiki, no norte da Grécia, após outro grande fogo alimentado por ventos fortes avançar sobre áreas residenciais e de vegetação próximas a um balneário.

Espanha amplia operação em Aragão

Na Espanha, a região de Aragão mobilizou neste domingo o maior dispositivo de combate a incêndios de sua história para enfrentar o fogo que começou na segunda-feira e avançou em direção aos mosteiros históricos de San Juan de la Peña.

Impulsionadas pelos ventos, as chamas já consumiram cerca de 16.600 hectares e provocaram a evacuação de mais de mil pessoas.

O governo regional informou que foi possível consolidar grande parte do perímetro do incêndio durante a noite e avançar na contenção do fogo.

A expectativa é de que 100 bombeiros franceses reforcem a operação. Somados aos efetivos do Exército e de outros serviços nacionais, além de 35 a 40 aeronaves, o contingente ultrapassará mil bombeiros.

"Este é o maior deslocamento de recursos já realizado para combater um incêndio na história de Aragão", afirmou o presidente regional, Jorge Azcón, na rede social X.

No sul do país, na província de Huelva, na Andaluzia, o presidente regional Juanma Moreno informou que o incêndio na região foi considerado estabilizado após 36 horas sem registro de novos focos dentro do perímetro afetado.

Com isso, mais de 400 moradores evacuados poderão retornar às suas casas.

Segundo a emissora pública Canal Sur, o incêndio, iniciado há dez dias, atingiu cerca de 38 mil hectares.

Bélgica enfrenta um dos maiores incêndios de sua história

No leste da Bélgica, aproximadamente 3 mil hectares já foram destruídos pelo fogo em um parque natural, em um dos maiores incêndios já registrados no país, segundo autoridades locais.

Mais de cem bombeiros trabalham desde sexta-feira para conter as chamas na região de Hautes Fagnes, área muito procurada por praticantes de trilhas.

Até o momento, nenhuma residência foi atingida, embora duas localidades tenham passado por evacuações preventivas.

O terreno acidentado tem dificultado as operações. Segundo os bombeiros, ainda não foi possível acessar a área exata onde o incêndio começou.

A Bélgica acionou no sábado o mecanismo europeu de assistência mútua.

Helicópteros da polícia federal belga e dos Países Baixos se revezaram neste domingo para captar água em um lago próximo. Novos meios aéreos da República Tcheca, Suécia e possivelmente de Alemanha e Noruega devem chegar nos próximos dias.

Apesar da gravidade da situação, já há frentes de incêndio sob controle, segundo o ministro do Interior da Bélgica, Bernard Quintin.

Do outro lado da fronteira, incêndios que atingiam o oeste da Alemanha foram controlados neste sábado.

França registra melhora após queda das temperaturas

Na França, cerca de 1.700 hectares de uma floresta de pinheiros nas Landes, no sudoeste do país, foram destruídos pelo fogo desde quinta-feira.

Neste domingo, a situação apresentou evolução favorável, segundo o prefeito Gilles Clavreul, beneficiada pela queda das temperaturas. A previsão era de 28°C durante a tarde, após os 40°C registrados no início do incêndio.

Cerca de 550 bombeiros seguem mobilizados na região.

Nas Ardenas, no nordeste francês, aproximadamente 100 hectares queimaram desde a manhã de sábado. O vice-diretor local dos bombeiros, David Gouzou, classificou o episódio como algo "inédito na história recente" do departamento.

De acordo com a prefeitura local, a situação também apresenta melhora.

Em toda a Europa, sucessivas ondas de calor têm intensificado a seca, pressionado os recursos hídricos e deixado a vegetação extremamente ressecada, criando condições favoráveis para incêndios de grandes proporções. Nos últimos dias, Espanha, França e Grécia registraram algumas das mais extensas áreas queimadas dos últimos anos.

gq (AFP, Reuters)