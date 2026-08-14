Redação DW Incêndio florestal no distrito de Düren se alastrou por uma área de aproximadamente 25 hectares

Um incêndio florestal na região do Eifel, no oeste da Alemanha, obrigou cerca de 1,8 mil pessoas deixarem suas casas madrugada desta sexta-feira (14/08).

Os moradores do vilarejo de Gey, no município de Hürtgenwald, perto da fronteira com a Bélgica, foram orientados a deixar suas casas imediatamente, após um alerta da prefeitura divulgado por volta das 4h (horário local). Uma escola primária na localidade vizinha de Straß foi transformada em abrigo de emergência. Os afetados foram aconselhados a levar apenas pertences essenciais, documentos de identificação e medicamentos necessários.

O incêndio começou nesta quinta-feira em uma floresta na região e se alastrou por uma área de aproximadamente 25 hectares. A Agência Federal de Assistência Técnica (THW), a Bundeswehr (Forças Armadas alemãs), o corpo de bombeiros e a polícia estão no local, além de organizações de assistência, como a Cruz Vermelha. Uma rodovia federal foi interditada.

Nova onda de calor atinge o país

Ao todo, cerca de 300 profissionais de emergência atuam na região desde o início do incêndio. Três helicópteros prestam apoio aéreo aos esforços de combate ao fogo, e dois tanques da Bundeswehr também estão na região. "Clareiras foram abertas na área de floresta e devem conter a propagação do fogo", informou o governo municipal de Düren.

Grandes áreas da Alemanha vêm sofrendo com a seca e o alto risco de incêndios durante os meses do verão no Hemisfério Norte. Uma nova onda de calor é esperada para esta sexta-feira e sábado. Em toda a Europa, após um inverno chuvoso e ondas de calor subsequentes, houve um aumento nos incêndios florestais.

rc/cn (DPA, EPD)