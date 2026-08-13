Redação DW Trump disse que horário de verão permanente poderá "economizar dinheiro nas contas de energia"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (12/08) ao Senado americano que aprove um projeto de lei para tornar o horário de verão permanente na maior parte do país, ou seja, para que permaneça o ano todo com o relógio adiantando em uma hora, sem a necessidade de atrasar os ponteiros novamente no outono. Ele alega que a medida poderia reduzir as taxas de assassinatos e roubos no país.

A Câmara dos Representantes em Washington aprovou em meados de julho a chamada Sunshine Protection Act ("Lei de Proteção da Luz Solar") para tornar o horário de verão permanente, mas o projeto enfrenta uma batalha difícil no Senado. Trump está telefonando pessoalmente para senadores para pedir que apoiem a medida. "Espero que o Senado aprove esse projeto", disse o republicano.

Os EUA adotam o horário de verão desde a Primeira Guerra Mundial, após o antigo Império Alemão estrear a medida no mundo. Desde então, ainda que com alguns períodos em que a medida não foi aplicada ou foi adotada de maneira inconsistente, os EUA adiantam periodicamente os relógios durante os meses mais quentes para estender a luz do dia até o anoitecer. A cada outono, a maior parte do país retorna ao horário padrão, quando os relógios são atrasados em uma hora.

A legislação, que foi aprovada na Câmara dos Representantes por 308 votos a 117, está sendo analisada pela Comissão de Comércio, Ciência e Transporte do Senado.

Potencias benefícios

"Por muitos anos, a grande maioria dos americanos pediu que o Horário de Verão se tornasse permanente, mas nenhuma administração conseguiu implementá-lo adequadamente, até agora", escreveu Trump em uma publicação em sua rede social Truth Social nesta quarta-feira.

Na postagem, o republicano afirmou que "estudos médicos, criminais e econômicos de ponta demonstraram que acabar com a mudança de horário semestral, nos dando uma hora extra de luz solar natural no final da tarde, ajudará a diminuir as taxas de roubo e homicídio, reduzir acidentes de carro", além de "diminuir o risco de problemas cardíacos, derrames e depressão sazonal, tornar mais seguro para as crianças voltarem da escola a pé, aumentar o tempo com a família".

Segundo Trump, a medida iria "apoiar fortemente as atividades extracurriculares, impulsionar os esportes, o condicionamento físico, o turismo, o varejo e a indústria de restaurantes (e muito mais), e economizar dinheiro nas contas de energia, porque todos estarão desfrutando de uma hora a mais de luz do dia."

"Em outras palavras, deixe como está agora e nunca mais mudem. Esta é uma questão que pode unir republicanos, democratas e independentes. Estou pedindo aos senadores republicanos que aprovem a Lei de Proteção da Luz Solar o mais rápido possível", concluiu.

Manhãs de inverno mais escuras

Os críticos observam que a mudança significaria que o sol nasceria uma hora mais tarde nas manhãs de inverno, fazendo com que mais crianças se deslocassem para a escola e trabalhadores da construção civil, agricultores e outros se dirigissem ao trabalho antes do amanhecer. Em alguns lugares, o sol não nasceria antes das 9h ou mais tarde no auge do inverno.

Na maior parte dos Estados Unidos, o horário de verão começa no segundo domingo de março, quando os relógios são adiantados em uma hora às 2h da manhã, e termina no primeiro domingo de novembro, com a retomada do horário padrão.

Em 1973, o Congresso americano aprovou uma lei que instituiu o horário de verão permanente, em caráter experimental, de janeiro de 1974 a abril de 1975. A medida durou até outubro, quando foi revogada após protestos públicos. Entre as preocupações, estava o receio de que os alunos tivessem que começar o dia letivo sem luz do dia. Atualmente, alguns horários de início das aulas começaram a ser alterados.

O sistema é regido por lei federal, embora os estados e territórios não sejam obrigados a observá-lo. O Havaí e a maior parte do Arizona não adotam o horário de verão. Vários territórios dos EUA, incluindo Porto Rico, Guam e as Ilhas Virgens Americanas, também permanecem no horário padrão durante todo o ano.

Horário de verão pode reduzir taxas de crimes?

Embora algumas pesquisas sugiram que o horário de verão pode levar a uma redução nas taxas de alguns crimes, principalmente de roubos, não foram encontradas evidências consistentes de que a medida reduza os índices de homicídio.

Um levantamento da Universidade de Stanford de 2012 relatou uma queda acentuada em assassinatos ao redor do pôr do sol após a mudança para o horário de verão, mas o efeito não foi estatisticamente significativo em análises posteriores.

Pesquisas mais recentes, realizadas em 11 cidades dos EUA e publicadas no jornal científico Lighting Research & Technology também não encontraram relação significativa entre a luz do dia e homicídios, ao mesmo tempo em que encontraram evidências muito mais fortes de que mais luz reduz o número de roubos.

rc (Reuters, ots, AP)