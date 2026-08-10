Redação DW Tremor provocou desabamentos, interrupções em aeroportos e operações de emergência em várias cidades colombianas

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira (10/08), deixando ao menos 47 mortos, provocando o desabamento de dezenas de estruturas e causando danos em seis aeroportos, cujas operações foram suspensas.

O tremor ocorreu às 7h34 no horário local (9h34 de Brasília). Segundo os serviços geológicos da Colômbia e dos Estados Unidos, o epicentro foi registrado próximo a San José del Palmar, no departamento de Chocó. O Serviço Geológico Colombiano informou que o tremor ocorreu a uma profundidade de 82 quilômetros.

Na cidade de Pereira, as autoridades relataram 18 mortes.

"Até o momento registramos 18 mortos, infelizmente. A situação é crítica", afirmou o prefeito de Pereira, Mauricio Salazar, à rádio Caracol. Em Manizales houve outras duas mortes.

Em Cali, a terceira maior cidade do país, ao menos 20 edificações desabaram, deixando pessoas presas sob os escombros.

O prefeito de Cali, Alejandro Eder, informou que equipes de resgate atuam em diferentes pontos da cidade. "Temos pelo menos 20 estruturas colapsadas em Cali, com pessoas presas. Solicitei apoio aos prefeitos de Bogotá e Medellín para reforçar as operações de resgate", disse.

Relatos de danos e resgates

A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, relatou nas redes sociais a existência de feridos e danos significativos em edifícios. Um vídeo obtido por um jornalista da AFP mostra um prédio que desabou em Quibdó, capital do departamento e cidade mais próxima do epicentro.

Imagens divulgadas pela imprensa local também mostram casas destruídas em cidades como Pereira e Manizales, na região conhecida como Eixo Cafeeiro.

"Não há energia elétrica nem sinal de celular. Foi muito forte. Objetos caíram dentro de casa", relatou à AFP Martha Estrada, de 66 anos, moradora da região.

Seis aeroportos danificados

A Aeronáutica Civil informou que os aeroportos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armênia, Cartago e Buenaventura sofreram danos provocados pelo terremoto. Por motivos de segurança, as operações permanecem suspensas até a conclusão das inspeções estruturais.

Segundo o órgão, equipes mantêm monitoramento permanente da situação, e os passageiros devem acompanhar os canais oficiais e as informações das companhias aéreas, já que voos podem ser afetados.

Os aeroportos de Pereira, Manizales e Armênia estão localizados na região cafeeira, uma das áreas mais atingidas pelo sismo. Já o aeroporto de Quibdó atende o departamento de Chocó, onde foi registrado o epicentro do terremoto. Os terminais de Cartago e Buenaventura ficam no departamento de Valle del Cauca, cuja capital é Cali.

Governo mobiliza resposta à emergência

O presidente Abelardo de la Espriella convocou um comitê de emergência para acompanhar a situação e anunciou a instalação de um Posto de Comando Unificado (PMU) para coordenar o atendimento aos afetados e a resposta nas áreas atingidas.

"Estarei pessoalmente em Pereira para apoiar os afetados e verificar a resposta do governo. Vocês não estão sozinhos. O Estado está presente e atuando", escreveu o presidente na rede X.

De la Espriella, que assumiu o cargo há três dias em uma cerimônia realizada em Cali, informou que viajará à região para acompanhar os trabalhos de resgate e assistência.

O vice-presidente José Manuel Restrepo também se manifestou sobre a tragédia. Em mensagem publicada nas redes sociais, afirmou que a prioridade é proteger vidas, resgatar pessoas presas nos escombros, atender os feridos e levar ajuda às comunidades mais afetadas.

As autoridades seguem avaliando os danos e atualizando o balanço da emergência.

Tremor foi sentido em países vizinhos

O tremor também foi sentido em países vizinhos. Em Quito, capital do Equador, moradores relataram abalos, assim como em diversas províncias do Panamá, onde alguns hospitais foram evacuados. Há registros, ainda, de tremores percebidos em regiões da Venezuela.

As autoridades colombianas descartaram a emissão de alerta de tsunami.

No Panamá, equipes de emergência avaliam possíveis danos na região fronteiriça de Darién.

Bogotá registra evacuações

Em Bogotá, prédios foram evacuados após o tremor. Segundo jornalistas da AFP, moradores chegaram às ruas ainda de pijama, em meio ao som de sirenes.

"O tremor foi muito forte", afirmou a criadora de conteúdo Valeria Polo, de 29 anos.

O prefeito da capital, Carlos Galán, disse à rádio Blu que, até o momento, foram registradas apenas rachaduras superficiais em algumas residências e edifícios.

gq (AFP, EFE)