Sofia Serova Recrutamento de estudantes para o exército russo, em 2022





As autoridades russas pretendem ampliar a mobilização militar nos próximos meses, alertou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, com base em informações dos serviços de inteligência do país. Segundo ele, o presidente russo, Vladimir Putin, estaria preparando o recrutamento de mais cidadãos para a guerra contra a Ucrânia.

"Ele tenta disfarçar seus planos enviando outros sinais [ao mundo], mas está se preparando. É importante exercermos, junto com nossos parceiros, pressão suficiente sobre a Rússia para que prevaleça a ideia de pôr fim a essa agressão, a ideia da paz, e não a de uma nova mobilização russa", afirmou Zelenski.

De acordo com o presidente ucraniano, as forças armadas russas perdem mais soldados na linha de frente do que conseguem recrutar. Ainda assim, Putin pretenderia intensificar os ataques e ampliar a guerra.

O decreto de "mobilização parcial" assinado por Putin no segundo semestre de 2022 continua em vigor. Em 2023, a administração presidencial russa confirmou que a medida seguia válida, alegando que o documento também regula outras ações consideradas necessárias para assegurar o cumprimento das tarefas das forças armadas.

Por que se suspeita de uma nova mobilização

No fim de junho de 2026, o veículo de comunicação independente russo no exílio Verstka e o portal online em idioma russo Vazhnyye Istorii, sediado na Letônia, publicaram uma investigação segundo a qual, diante das dificuldades para recrutar militares contratados, membros da liderança russa estariam discutindo nos bastidores uma nova mobilização.

Uma fonte da prefeitura de Moscou ouvida pelo Verstka afirmou que a cidade enviou 1.708 pessoas para a frente de batalha em abril deste ano e 1.378 em maio. Isso representaria cerca de mil homens a menos do que no mesmo período do ano anterior. Segundo a reportagem, em junho também houve um baixo ritmo de recrutamento.

Já o portal Vazhnyye Istorii concluiu que a taxa de recrutamento de militares contratados na Rússia caiu para menos da metade no último trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior e continuou recuando no início de 2026. Fontes regionais consultadas pelos jornalistas também relataram queda no número de pessoas interessadas em assinar contratos com o exército russo.

"Incapazes de combater"

Militares entrevistados pelo veículo Verstka afirmaram que os soldados contratados enviados à frente de batalha neste ano estariam "incapazes de combater". Segundo eles, muitos recém-chegados abandonam suas posições e fogem da frente de combate.

"Na melhor das hipóteses, a ocupação das unidades está entre 30% e 40%", disse um soldado.

No fim de julho, o centro de análise americano Institute for the Study of War (ISW) escreveu que o Kremlin estaria criando todas as condições necessárias para uma nova mobilização. Os especialistas destacaram, porém, que tal decisão dependeria exclusivamente de Putin e de sua avaliação pessoal sobre a situação no campo de batalha e a estabilidade do regime em Moscou.

"Continua incerto se Putin tomará essa decisão em breve e como exatamente uma mobilização seria conduzida", avaliou o ISW.

Há poucos dias, o Verstka informou ainda que a procura de cidadãos russos por imóveis para aluguel na Armênia aumentou significativamente, em movimento semelhante ao observado em 2022 quando teve início a invasão em larga escala da Ucrânia.

De acordo com o veículo, os aluguéis na capital armênia, Yerevan, subiram cerca de 30% nos últimos meses. Muitos russos interessados em se mudar para o exterior pretendem deixar o país antes das eleições para a Duma - a câmara baixa do Parlamento russo - marcadas para 18 a 20 de setembro.

Um proprietário de imóveis relatou ao portal que, nos últimos anos, seus clientes eram principalmente russos que já viviam na Armênia há mais tempo. Atualmente, porém, cerca de 80% das consultas vêm de russos recém-chegados ao país ou que planejam se mudar para lá.

O que diz o Kremlin

No fim de julho, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, declarou durante uma coletiva de imprensa que não considerava necessário comentar as declarações de Zelenski sobre uma possível nova onda de mobilização na Rússia. "Não cabe a Zelenski falar sobre nossos planos", afirmou.

O senador russo Andrei Klishas já havia dito, em entrevista à emissora RTVI, que uma nova mobilização não estava sendo discutida, tampouco seria necessária no momento.

Já o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, classificou os rumores sobre uma possível mobilização como "parte da propaganda eleitoral". O ex-presidente russo também afirmou que cerca de 200 mil pessoas assinaram contratos com as forças armadas no primeiro semestre de 2026.

O que uma nova mobilização mudaria

"Claro que não se pode confiar cegamente nos números divulgados pelas autoridades russas. Eles são ajustados para servir a determinados objetivos", afirmou o especialista militar Yan Matveyev, ao comentar os dados apresentados por Medvedev, à DW.

Ainda assim, segundo ele, a comparação com análises de pesquisadores independentes mostra que o exagero não seria tão grande quanto se imagina.

"Em vez dos quase 200 mil mencionados por Medvedev, talvez tenham sido entre 170 mil e 180 mil contratados em seis meses", avaliou.

Na opinião de Matveyev, o atual ritmo de recrutamento de militares contratados não é suficiente para garantir uma vitória militar sobre a Ucrânia. Mas ele também não acredita que uma nova mobilização mudaria esse cenário.

"Mesmo que dobrassem o tamanho do exército russo, eles não conseguiriam derrotar completamente a Ucrânia. No entanto, pelas declarações de Putin e de seus representantes, esse parece ser exatamente o objetivo", disse.

O especialista considera que, sem uma mobilização, o efetivo das tropas russas deverá diminuir gradualmente por causa das perdas sofridas na frente de batalha. Por enquanto, esse processo ocorreria de forma lenta, mas tenderia a se acelerar. "As perdas estão aumentando e continuarão a aumentar se a situação atual persistir", concluiu.

Autor: Sofia Serova