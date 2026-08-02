Redação DW Explosão aconteceu no Balzi Rossi, um restaurante italiano localizado no edifício da Praça Kudrinskaya (ao fundo), um dos sete arranha-céus da era Stalin em Moscou

Uma explosão na noite deste sábado (01/08) em um restaurante no centro de Moscou matou pelo menos três pessoas, incluindo a suposta autora do atentado, informaram autoridades russas.

Segundo o Comitê Antiterrorismo da Rússia, a explosão aconteceu pouco antes das 20h (14h de Brasília), quando uma mulher carregando uma bomba caseira foi barrada por seguranças na entrada do estabelecimento, na Praça Kudrinskaya.

A mulher, o segurança e um cliente do restaurante foram mortos. Outras 21 pessoas ficaram feridas, informou a agência estatal de notícias RIA Novosti.

Não se sabe quem a mulher visava, mas, de acordo com o site do restaurante, o local estava fechado no sábado para um evento privado.

Agentes das forças de segurança fortemente armados isolaram a área e iniciaram uma investigação.

A Rússia tem sido alvo de vários atentados desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022. Moscou atribuiu a Kiev uma série de assassinatos e tentativas de homicídio.

As autoridades russas ainda não se pronunciaram sobre um possível envolvimento ucraniano na explosão da Praça Kudrinskaya.

Ucrânia atinge alvos no interior da Rússia durante a madrugada

A Ucrânia atacou com drones partes da Rússia na noite de sábado para domingo. Um dos ataques atingiu um prédio residencial e matou duas pessoas na cidade de Engels, cerca de 900 quilômetros a sudeste de Moscou.

O Ministério da Defesa da Rússia também afirmou que Kiev atingiu com drones um depósito da Wildberries, uma das maiores varejistas online da Rússia, em uma instalação localizada na região de Samara, no interior do território russo. O governador regional, Vyacheslav Fedorishchev, disse que ainda não estava claro se havia vítimas.

Autoridades russas também relataram mais de 100 ataques ucranianos na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Segundo elas, as forças de Kiev utilizaram artilharia, lançadores de foguetes e drones, deixando 14 pessoas feridas.

Autoridades russas afirmam que mais de 200 drones ucranianos foram abatidos durante essa onda de ataques.

No total, a Rússia declarou ter derrubado 635 drones ucranianos durante a noite.

Enquanto isso, pelo menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um ataque russo à cidade ucraniana de Kherson, que envolveu disparos de artilharia.

Em Dnipro, sete passageiros ficaram feridos em um ataque de drone contra uma van de transporte. O administrador militar regional, Oleksandr Hanzha, descreveu a ação como um "ataque deliberado e cínico contra civis".

Pelo menos nove pessoas morreram e 33 ficaram feridas em ataques russos contra Kiev no início deste fim de semana.

(AP, AFP, Reuters)

Autor: Redação DW