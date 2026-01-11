Bruno Lupion No poder desde 1989, Ali Khamenei é o mais longevo chefe de Estado do Oriente Médio

Os ataques de Israel ao Irã em meio ao recente conflito na Faixa de Gaza mataram importantes figuras do regime iraniano, incluindo generais poderosos como Hossein Salami, comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, e Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã.

O homem mais poderoso do Irã, o líder supremo e aiatolá Ali Khamenei, não foi atingido. Segundo três autoridades americanas relataram à emissora americana CBS News na época, o presidente dos EUA, Donald Trump, teria instruído Israel a não matar Khamenei, que tem 86 anos.

Ele está no cargo há 35 anos, e acumula a posição de líder religioso e político. É tanto chefe de Estado como comandante-chefe e tem a palavra final sobre políticas públicas do país.

Khamenei chegou a passar cinco anos sem fazer uma aparição pública – jejum quebrado em outubro de 2024, quando proferiu um sermão numa mesquita de Teerã após militares de Israel matarem seu antigo aliado Hassan Nasrallah, que comandou a milícia libanesa Hezbollah por mais de três décadas.

Khamenei estruturou a máquina pública iraniana de forma a assegurar seu controle, e já demonstrou ser capaz de atravessar diversas crises com vizinhos da região e potências ocidentais. Ele é o mais longevo chefe de Estado do Oriente Médio.

Como virou líder supremo

Nascido em 1939 na cidade de Mashhad, no leste do Irã, Khamenei teve seus anos de formação religiosa e política na década de 60, envolvido nos movimentos que questionavam o regime do então xá Mohammad Reza Pahlevi.

Ele estudou religião em Qom, quando sofreu forte influência do pensamento do aiatolá Ruhollah Khomeini, que liderava a oposição conservadora a partir do exílio. Ele se aproximou do movimento de Khomeini e logo estava ajudando a organizá-lo e executando missões em território iraniano.

Nessa época, Khamenei se aprofundou em teorias anti-coloniais e anti-ocidentais, e traduziu livros do egípcio Sayyid Qutb, um influente intelectual do fundamentalismo islâmico, segundo um perfil publicado pelo jornal britânico The Guardian.

Ele participou dos protestos de 1978 que antecederam a Revolução Iraniana no ano seguinte, e tornou-se aliado próximo de Khomeini. Em 1980, quando Khomeini já era líder supremo do Irã, escolheu-o para ser o imã que faria a tradicional oração de sexta-feira em Teerã.

Em junho de 1981, Khamenei sofreu um atentado a bomba que deixou seu braço direito paralisado para sempre. Quatro meses depois, foi eleito presidente do Irã, com 95% dos votos.

Na época, apenas quatro candidatos foram autorizados a concorrer, e os demais três eram apoiadores de Khamenei. Ele ascendeu ao posto aos 42 anos de idade – e foi o primeiro clérigo a assumir o cargo, consolidando o domínio deles sobre o Estado.

Em 1985, foi reeleito, e exerceu o cargo até 1989, quando seu líder e mentor, Khomeini, morreu de ataque cardíaco. O nome considerado favorito para assumir o posto de líder supremo era o aiatolá Hussein Ali Montazeri – que, no entanto, havia caído em desgraça dois meses e meio antes da morte de Khomeini por criticar publicamente violações de direitos humanos cometidas pelo regime iraniano.

O órgão responsável pela escolha do líder supremo, a Assembleia dos Peritos, decidiu de comum acordo que Khamenei assumiria o cargo – consta que Khomeini o havia escolhido como sucessor.

Para empossar Khamenei, foi necessário fazer uma manobra. Na época, ele não tinha o grau de marja, reservado aos grandes aiatolás e exigido pela Constituição para ser líder supremo. Foi então nomeado de forma temporária, a Assembleia dos Peritos alterou a Constituição, e em seguida o confirmou no cargo.

Em 2018, um vídeo da reunião secreta de 1989 que levou a essa escolha vazou para a imprensa, revelando um Khamenei incrédulo e inseguro com a escolha.

Consolidação do poder e repressão a opositores

Sua hesitação durou pouco. No cargo, agiu para assegurar o poder e neutralizar oponentes, guiado pelos seus princípios externados na revolução de 1979, inclusive o combate ao liberalismo, à influência dos Estados Unidos e ao que ele via como desvios dos costumes islâmicos.

Especialistas atribuíram a Khamenei uma estratégia de construir e fortalecer estruturas paralelas dentro do Estado que espelhavam algumas de suas instituições, como o Exército e as agências de inteligência, para dessa forma poder controlá-las melhor. É o caso da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), por exemplo, uma força paralela aos militares tradicionais.

Ao longo dos anos, tornou-se capaz de influenciar cada vez mais a formulação e execução de políticas no país, e fomentou o culto à sua personalidade.

Em 2018, uma reportagem investigativa da agência de notícias Reuters afirmou que Khamenei controlava um poderoso império financeiro que valia à época 95 bilhões de dólares, baseado no confisco de propriedades que pertenciam a iranianos normais, inclusive de minorias. A apuração não encontrou evidências de que ele usasse a fortuna para luxos pessoais, mas sim para financiar suas ações políticas – a apuração foi à época classificada como incorreta por seu gabinete.

Nas mais de três décadas no poder, Khamenei enfrentou diversas ondas de protestos, todos reprimidos com violência, enquanto manteve uma política de linha dura em relação a costumes. Seu governo foi acusado de matar opositores exilados, e reprimiu jornalistas e intelectuais não alinhados ao regime.

A onda anterior de protestos contra o regime ocorreu em 2022, após a morte da jovem Mahsa Amini sob custódia da polícia moral iraniana. Foram os maiores protestos em décadas no país, que estimularam muitas iranianas a se recusar a usar o obrigatório lenço de cabeça. A repressão do governo foi feroz, e organizações de diretos humanos estimam que mais de 500 pessoas foram mortas.

Eixo da Resistência em dificuldade

Uma das suas estratégias centrais de política externa foi apoiar com verbas e armas organizações que atuavam como intermediárias do Irã para confrontar Israel. Em diversas ocasiões, Khamenei defendeu a aniquilação do Estado de Israel, e essa estratégia de guerra por procuração lhe pareceu a mais adequada.

Entre essas organizações estão o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Faixa de Gaza e os houthis no Iêmen, que formam o chamado Eixo da Resistência. Todas as três organizações, das quais as duas primeiras são classificadas como terroristas por diversos países do Ocidente, sofreram revezes importantes recentemente.

Em outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez cerca de 250 reféns, e deflagrou a guerra na Faixa de Gaza. A reação devastadora dos militares israelenses enfraqueceu muito o Hamas.

Em setembro de 2024, Israel conduziu uma sofisticada operação com pagers explosivos que mataram diversos líderes do Hezbollah e, com um ataque aéreo, matou o líder do movimento Hassan Nasrallah, aliado de décadas de Khamenei.

Os houthis também foram duramente combatidos, inclusive com ataques promovidos pelas Forças Armadas dos EUA.

Outra figura-chave da região aliada a Khamenei era o ditador sírio Bashar al-Assad, derrubado do cargo em dezembro de 2024.

Autor: Bruno Lupion