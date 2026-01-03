Arte que atravessa gerações, mas enfrenta desafios para seguir existindo
Reprodução
Arte que atravessa gerações, mas enfrenta desafios para seguir existindo

As calçadas artesanais de Portugal, famosas pelos desenhos elaborados, encantam turistas, mas representam desafio para cadeirantes e pedestres. O ofício de calçador, agora raro, enfrenta o dilema entre preservação cultural e a segurança urbana.

@portal_ig As calçadas artesanais de Portugal, famosas pelos desenhos elaborados, encantam turistas, mas representam desafio para cadeirantes e pedestres. O ofício de calçador, agora raro, enfrenta o dilema entre preservação cultural e a segurança urbana. 🔗 Veja as notícias do Portal iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 DW #PortaliG ♬ som original - iG




Além do valor cultural, a calçada portuguesa passou a ser questionada por questões práticas ligadas à acessibilidade. O piso irregular dificulta a circulação de cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, idosos e até pedestres em trajetos cotidianos. Em períodos de chuva, o risco de escorregões aumenta, o que transforma um elemento histórico em um problema recorrente para a segurança urbana.

Diante desse cenário, cidades portuguesas têm adotado soluções mais funcionais, substituindo o pavimento tradicional por superfícies planas e antiderrapantes. A decisão, embora eficiente do ponto de vista da mobilidade, impacta diretamente a preservação do ofício de calçador. Assim, o debate deixa de ser apenas sobre estética ou tradição e passa a envolver inclusão, segurança e adaptação das cidades às necessidades atuais da população.

* Com informações da DW

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/agencias/dw/2026-01-03/a-profissao-historica-que-pode-morrer-em-portugal.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes