Brenda Haas As opiniões de Jane Austen sobre amor, dinheiro e pressão social ainda são relevantes hoje em dia





"É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma boa fortuna, deve estar à procura de uma esposa."

A frase de abertura de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, não era apenas uma crítica sutil ao mercado matrimonial da Inglaterra do início do século 19; é talvez uma das mais reconhecidas da literatura inglesa. Ela cativa os leitores com a sátira social característica de Austen, insinuando que a melhor chance de segurança para uma mulher era se casar com um homem rico.

Hoje, suas palavras servem de inspiração para memes e vídeos no TikTok, enquanto seus seis romances foram adaptados inúmeras vezes de inúmeras maneiras, desde a clássica minissérie da BBC até uma paródia com zumbis e uma versão de Bollywood, além de inspirarem séries de sucesso como Bridgerton, da Netflix.

Mas por que os romances de Austen – ambientados na Inglaterra da Era da Regência (1811-1820) e focados em mulheres das classes média e alta – ainda ressoam hoje?

Sátira e contemporaneidade

"Seu humor ainda funciona, embora o mesmo não possa ser dito de seus contemporâneos", diz Juliette Wells, professora de estudos literários no Goucher College, no estado americano de Maryland. Wells, autora de Everybody's Jane: Austen in the Popular Imagination ("A Jane de todos: Austen na imaginação popular", em tradução livre) de 2011, atribui o apelo duradouro de Austen à sua compreensão da natureza humana, com personagens que incorporam características ainda reconhecíveis em diversos contextos culturais.

Nascida em 1775 em Steventon, Hampshire, Austen era a sétima de oito filhos. Criada em um lar animado e literário, ela começou a escrever paródias divertidas na adolescência e esboçou seus primeiros romances aos vinte e poucos anos.

Publicando anonimamente a princípio, ela lançou Razão e Sensibilidade (1811), Orgulho e Preconceito (1813), Mansfield Park (1814) e Emma (1815). Os livros A Abadia de Northanger e Persuasão foram publicados postumamente em 1817, o mesmo ano em que ela morreu aos 41 anos.

Seus livros exploraram tensões familiares, romances slow-burn (cuja história esquenta gradualmente), irmandade e a arte de discernir boas e más companhias – temas que permanecem surpreendentemente familiares.

Navegando um mundo masculino – ontem e hoje

"As heroínas de Austen vivem em uma sociedade classista e patriarcal, com regras rígidas de conduta e uma significativa dupla moral de gênero. De certa forma, nosso mundo do século 21 não é tão diferente", diz Wells. Austen deu às suas heroínas poder de decisão através de sagacidade, inteligência e força interior.

"Todos nós podemos nos inspirar nas protagonistas femininas de Austen, como Elizabeth Bennet [de Orgulho e Preconceito], que se preocupa demais com sua felicidade pessoal para aceitar propostas de homens que ela não respeita, ou Anne Elliot em Persuasão, que vira as costas para o esnobismo de sua família e valoriza as qualidades admiráveis de pessoas menos privilegiadas", acrescenta Wells.

Denúncias sutis ao patriarcado

Embora Austen seja às vezes descrita como uma precursora do feminismo moderno, estudiosos observam que os finais "felizes para sempre" de suas heroínas se adequam às normas patriarcais. Suas protagonistas femininas tendem a terminar em felicidade doméstica, mesmo que o caminho até lá não seja fácil.

"Obviamente, o enredo do casamento não atende a muitos padrões contemporâneos de uma personagem feminina empoderada", diz Shelley Galpin, professora de cultura, mídia e indústrias criativas no King's College de Londres. "No entanto, a representação que Austen faz de mulheres jovens que sabem o que querem e não têm medo de expressar suas opiniões certamente ressoa com as noções modernas de empoderamento feminino."

Galpin cita a observação de Anne Elliot em Persuasão de que "a caneta esteve nas mãos deles", um comentário incisivo sobre a dominação masculina.

"Para mim, isso mostra que Austen tinha alguma noção da desigualdade de gênero e que não tinha medo de denunciá-la [...] Portanto, eu diria que certamente existem elementos feministas em sua escrita, mesmo que não seja estritamente correto chamá-la de feminista."

A invenção do herói taciturno

Além de heroínas eloquentes, Austen também criou protagonistas masculinos icônicos, sendo Sr. Fitzwilliam Darcy, o principal protagonista masculino de Orgulho e Preconceito, o mais famoso.

"Os homens de Austen podem definitivamente ser lidos como uma fantasia feminina do que um homem heterossexual deveria ser", explica Galpin.

A fantasia se estende desde a época em que Austen criou o personagem até os dias atuais: a transformação de Darcy, de aristocrata distante a parceiro devotado, fez dele uma das figuras românticas mais duradouras da literatura – e um símbolo sexual da cultura pop, graças às interpretações na tela pelos atores ingleses Colin Firth e Matthew Macfadyen.

Uma solteira que dissecou o romance

Para alguém que nunca se casou, embora tenha tido pretendentes e ficado brevemente noiva, Jane Austen dissecou com maestria os rituais atemporais do cortejo entre homens e mulheres.

"Definitivamente, acho que suas representações do romance são universalmente identificáveis e atraentes. A representação dos estágios iniciais do amor parece tão atemporal, as emoções são descritas com tanta perspicácia que ressoam com o público em diferentes épocas e lugares", diz Galpin.

Não surpreendentemente, as histórias de Austen se tornaram o modelo perfeito para as comédias slow-burn românticas modernas. As ofertas de Hollywood incluem As Patricinhas de Beverly Hills (baseado em Emma) de 1995 e a franquia de grande sucesso O Diário de Bridget Jones (baseado em Orgulho e Preconceito). Este último ganhou até uma versão de Bollywood com Noiva e Preconceito (2004), estrelado pela atriz Aishwarya Rai.

A atual série de sucesso da Netflix Bridgerton também presta homenagem ao mundo dos romances da era da Regência de Austen.

Dos salões de baile aos memes do TikTok

Imagens das adaptações cinematográficas de Austen se tornaram ouro para a Geração Z, remixadas em conteúdo viral no TikTok, Instagram e Twitter. Os romances slow-burn de seus protagonistas agora são legendados com ansiedades modernas sobre namoro, timidez social ou autoafirmação feminista.

Acadêmicos notaram o potencial dos romances de Austen para memes, com suas frases espirituosas e repetíveis e personagens arquetípicos, enquanto, na era pós-#MeToo, suas críticas aos papéis de gênero ressoam com o público mais jovem.

"Austen era muito perspicaz sobre como o poder masculino pode levar à arrogância, então não é surpresa que seus personagens masculinos mais poderosos se prestem a críticas e desconstruções hoje em dia", explica Wells. "Sua ênfase na capacidade dos homens de mudar também ressoa fortemente conosco."

Talvez uma verdade que possa ser universalmente reconhecida seja que o legado de Austen reside não apenas em sua fama literária, mas também em sua contínua relevância como escritora que ainda dialoga com o público moderno.