Imagem aérea do centro de Jacarta, na Indonésia
Imagem aérea do centro de Jacarta, na Indonésia

De acordo com um novo relatório da ONU, Jacarta, capital da Indonésia, com quase 42 milhões de habitantes, é agora a metrópole mais populosa do mundo. Em seguida, vem Daca, capital de Bangladesh, com quase 40 milhões de habitantes, e Tóquio, capital do Japão, com 33 milhões.

Tóquio era considerada a maior cidade do mundo no ano 2000, mas o crescimento populacional mais lento ao longo do último quarto de século fez com que ela fosse superada.

O relatório do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas divulgado na semana passada mostrou que o número de "megacidades" – áreas urbanas com pelo menos 10 milhões de habitantes – quadruplicou desde 1975, passando de oito para 33. Mais da metade delas (19) estão localizadas na Ásia. Entre as dez cidades mais populosas, Cairo, capital do Egito , é a única que não está localizada neste continente.

Mais quatro megacidades até 2050

Os autores do relatório preveem que, até 2050, mais quatro cidades ultrapassarão a marca de 10 milhões de habitantes: Adis Abeba, na Etiópia; Dar es Salaam, na Tanzânia; Kuala Lumpur, na Malásia; e Hajipur, na Índia. No entanto, a população também está diminuindo em algumas cidades – por exemplo, na Cidade do México ou em Chengdu, na China.

No geral, 45% da população mundial de 8,2 bilhões de pessoas vivem em cidades, afirma o relatório. Em 1950, esse percentual era de apenas 20%. Os autores do relatório preveem que, até 2050, dois terços do crescimento populacional provavelmente estarão concentrados em cidades. De acordo com o relatório, um local é considerado uma cidade se tiver pelo menos 50 mil habitantes.

Número de cidades segue crescendo

O número de cidades no mundo mais que dobrou entre 1975 e 2025 – chegando a cerca de 12 mil. Até 2050, provavelmente haverá mais de 15 mil cidades no mundo. Cidades de pequeno e médio porte estão crescendo ainda mais rápido do que as "megacidades", e a população total já é maior nelas. Das aproximadamente 12 mil cidades existentes atualmente, 96% têm menos de um milhão de habitantes.

Em 71 países ao redor do mundo, a cidade pequena – unidade com pelo menos 5 mil habitantes e pelo menos 300 pessoas por quilômetro quadrado – continua sendo o tipo de assentamento mais comum, incluindo Alemanha, Índia e Estados Unidos.

O número de países onde as pessoas vivem principalmente em áreas rurais caiu de 116 para 62 desde 1975 e a previsão é de que diminua ainda mais, chegando a 44 até 2050. Atualmente, esses países incluem Áustria, Finlândia, Romênia, Moçambique e República Centro-Africana.

A urbanização é a "força motriz do nosso tempo", afirmou o subsecretário-geral da ONU, Li Junhua. Se organizada de forma inclusiva e estratégica, poderá criar oportunidades para combater as mudanças climáticas, alcançar a justiça social e fomentar o crescimento econômico.

