Foto: Reprodução O papa Leão 14 recebendo bispos canadenses no Vaticano

O Vaticano devolveu 62 artefatos indígenas ao Canadá neste sábado (15/11). Entre os itens estão um caiaque inuíte, cinturões de wampum (contas feitas de conchas), clavas de guerra e máscaras, muitos dos quais estavam nos museus do Vaticano há um século ou mais.

Os artigos, que estavam preservados nas coleções etnológicas do Vaticano, foram entregues ao presidente da Conferência Canadense de Bispos Católicos (CCCB) em uma audiência no Palácio Apostólico, segundo a Santa Sé.

"Sua Santidade, o papa Leão 14, deseja que este presente seja um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade", indicou o Vaticano.

Já a A CCCB informou que "procederá, o mais rápido possível, à transferência desses artefatos para as Organizações Indígenas Nacionais (NIOs) do Canadá". "As NIOs então garantirão que os artefatos sejam reunidos com suas comunidades de origem", disseram os bispos canadenses em comunicado.

"Cada um desses artefatos é um item sagrado, crucial para o processo de cura de muitos sobreviventes das escolas residenciais", disse Bobby Cameron, chefe da Federação das Nações Indígenas Soberanas de Saskatchewan, uma das províncias do Canadá, à emissora pública canadense CBC.

O embaixador do Canadá junto à Santa Sé disse à CBC News que os itens estão atualmente armazenados em Roma e serão enviados de volta ao Canadá em 6 de dezembro.

Como os artefatos foram parar no Vaticano?

Missionários católicos no Canadá enviaram os artefatos ao Vaticano durante um período de supressão cultural, conversões forçadas e abusos dentro no âmbito de um sistema de internatos para crianças indígenas.

O caiaque inuíte foi um dos 100.000 itens enviados de todo o mundo para Roma para a Exposição Missionária do Vaticano de 1925, realizada pelo Papa Pio 9.

Outros itens foram enviados ainda antes, como um wampum que foi "doado" ao Papa Gregório 16 em 1831.

O Vaticano então manteve os itens. Mais da metade dos artefatos exibidos foram guardados no Museu Etnológico Missionário, que mais tarde se tornou parte dos Museus do Vaticano na década de 1970.

Em 2022, o então papa Francisco fez uma "peregrinação penitencial" ao Canadá, onde ofereceu um pedido de desculpas histórico pelos abusos, ao longo de décadas, contra crianças indígenas em escolas católicas no país — algo que ele descreveu como um "genocídio".

Durante essa viagem, as comunidades indígenas no Canadá pediram ao Vaticano a devolução de itens culturalmente significativos que haviam sido levados décadas antes. Francisco manifestou, então, abertura para a restituição caso a caso.

Processo de restituição é criticado

Em um comunicado, o Vaticano disse que o "presente" dos artefatos indígenas aos bispos canadenses representava "um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade".

O Vaticano tem sustentado que esses artefatos foram oferecidos no passado ao Vaticano como "presentes", embora historiadores e organizações indígenas questionem até que ponto foram doados de livre vontade, atendendo ao contexto de assimilação forçada, então promovida por ordens religiosas em colaboração com o governo canadense.

Mas alguns líderes indígenas no Canadá criticaram o processo de restituição.

"Essas Primeiras Nações precisam ver o que realmente está lá e precisamos identificar o que pertence a qual nação", disse Cheyene Lazore, do Departamento de Direitos e Pesquisas da comunidade Akwesasne, que faz parte do povo Mohawk.

"Há muitos itens que foram levados, e cada Primeira Nação poderá identificar o que nos pertence. Existem identificadores específicos que nos permitem saber o que pertence a cada comunidade."

Já a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, comemorou a notícia.

"Este é um passo importante que honra a herança cultural diversa dos povos indígenas e apoia os esforços contínuos em direção à verdade, justiça e reconciliação", disse ela nas redes sociais.