Foto: Reprodução Refinaria russa de Novokubichevsk, em imagem de arquivo

Quatro pessoas foram mortas em um ataque ucraniano de drones na região de Samara, sudoeste da Rússia, a centenas de quilômetros da fronteira ucraniana, informou neste sábado (20) o governador regional Vyacheslav Fedorishev.

"É com profundo pesar que informo que quatro pessoas foram mortas ontem à noite em um ataque de drone inimigo" , disse Fedorishev nas redes sociais, acrescentando que uma pessoa ficou ferida.

O ataque foi um dos mais letais da resposta ucraniana aos ataques russos desde o início da guerra.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensy, informou também neste sábado que três pessoas foram mortas nos "ataques massivos" russos sofridos durante a última noite no país.

Ataque também contra duas refinarias

A Rússia afirmou ter abatido ou interceptado 149 drones ucranianos durante a noite, incluindo 15 sobre a região de Samara, a cerca de 800 quilômetros das linhas de frente na Ucrânia. A maioria foi abatida em Rostov (40) e outras 27 em Saratov, onde uma refinaria de petróleo pegou fogo e uma mulher ficou ferida. Moscou anuncia a destruição de drones ucranianos quase diariamente. Kiev afirma que realiza os ataques – que frequentemente alvejam usinas de energia – em resposta aos bombardeios russos em suas cidades.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia relatou neste sábado ataques a duas refinarias de petróleo em território russo. O relatório militar, publicado no Facebook, relatou ataques às refinarias de Saratov, 858 quilômetros a sudeste de Moscou, e Novokubichevsk, cerca de mil quilômetros a sudeste da capital russa. No domingo passado, uma refinaria na região de Leningrado também foi atingida.

md (AFP, EFE)