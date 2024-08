Sergei Chuzavkov O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em 27 de agosto de 2024, em Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, destituiu, nesta sexta-feira (30), o chefe da Força Aérea, um dia depois de Kiev informar que um caça F-16 de fabricação americana havia caído enquanto repelia um bombardeio russo.

"Decidi substituir o comandante da Força Aérea" para "reforçar" a cúpula militar da Ucrânia, declarou Zelensky em um vídeo publicado no Telegram, após a divulgação do decreto de destituição do comandante Mykola Oleshchuk.

Na quinta-feira, a Ucrânia anunciou que um caça F-16, um valioso equipamento de guerra entregue recentemente pelos países ocidentais, havia caído e que o piloto morreu.

As Forças Armadas da Ucrânia detalharam que o aparelho participava de uma missão de combate para repelir um bombardeio russo maciço com mísseis e drones no início desta semana.

O acidente é uma dura perda para a Ucrânia, que começou a receber esses caças no início de agosto, após reivindicar por meses aos países ocidentais o fornecimento deste material para repelir a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022.

A legisladora ucraniana Mariana Bezuhla, que faz parte de uma comissão parlamentar de defesa, segurança e inteligência, afirmou que o F-16 foi derrubado pelos sistemas de defesa antiaérea ucranianos por um erro de "coordenação" entre as unidades.

Antes do anúncio de sua destituição, Oleshchuk acusou a legisladora de querer desacreditar o comando militar e afirmou que uma investigação exaustiva sobre o ocorrido estava em andamento.

A Força Aérea ucraniana informou que o tenente-general Anatolii Krivonozhko, que dirige as operações no centro da Ucrânia, assumirá o cargo vacante de forma interina.

Esta não é a primeira vez que Zelensky destitui um alto comandante militar. Este ano, substituiu o comandante em chefe das Forças Armadas, Valery Zaluzhny, por Oleksandr Syrskyi.