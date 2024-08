KAMIL KRZACZYNSKI o ex-presidente americano Donald Trump em Wisconsin, em 29 de agosto de 2024

KAMIL KRZACZYNSKI

A poucos meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, os candidatos rivalizam em criatividade para se aproximarem dos eleitores, sem medo de parecerem ridículos e provocando cenas curiosas.

- Jesus como assessor -

O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump acredita que suas chances eleitorais na Califórnia, um reduto democrata desde os anos 1980, melhorariam muito com ajuda divina.

"Se Jesus descesse à Terra e contasse os votos", eu venceria na Califórnia, afirmou.

"Em outras palavras, se tivéssemos um homem honesto que contasse os votos", disse o ex-presidente a Phil McGraw, um ex-astro da televisão americana.

- Cabeça de baleia -

Após tomar conhecimento de que uma baleia estava encalhada em uma praia, o candidato independente Robert F. Kennedy Jr., que suspendeu sua campanha para apoiar Trump, foi ao local para decapitá-la e levar a cabeça do animal para casa.

O sobrinho do ex-presidente assassinado John Fitzgerald Kennedy (JFK) já tinha dado o que falar no início da campanha com outras histórias curiosas.

Contou, por exemplo, que tem um verme parasita no cérebro e que largou um filhote de urso morto no Central Park, em Nova York.

- Calhas -

O companheiro de chapa da candidata democrata Kamala Harris, Tim Walz, está convencido de que o estado das calhas de um telhado diz muito sobre uma pessoa.

"Tento não julgar, mas quando vejo uma calha em bom estado, isso diz muito de alguém", disse Walz ao canal humorístico do TikTok "Subway Takes" em um vídeo de dois minutos que já foi baixado milhões de vezes.

Com a proximidade do outono no hemisfério norte, o governador de Minnesota deu alguns conselhos para evitar que as folhas entupam as canaletas: um "capacete para calhas", que evita o acúmulo de detritos ao mesmo tempo que permite a passagem de água.

- Vento e bacon -

Você já se perguntou alguma vez por que as pessoas comem menos bacon? Donald Trump garante ter a resposta: é por culpa das turbinas eólicas.

O republicano deixou muitos atônitos ao vincular esta fonte de energia verde com o menor consumo de bacon.

"Sabem que isso foi causado por sua energia horrível. O vento... querem vento por todas as partes", criticou magnata em um comício em Wisconsin.

- Quebrar ovos -

Não há um dia em que os americanos não aprendam algo sobre Kamala Harris.

Esta semana, descobriram suas habilidades culinárias em um vídeo antigo que se tornou viral, no qual ela quebra perfeitamente um ovo na borda de uma tigela com apenas uma mão.

Uma destreza que impressionou os internautas e pareceu divertir a candidata, chamada de "profissional" por sua chef no vídeo.