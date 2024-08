JUSTIN TALLIS O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, posa com a embaixadora do Reino Unido na Alemanha, Jill Gallard, no Portão de Brandenburgo em Berlim, em 27 de agosto de 2024

JUSTIN TALLIS

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, chegou na noite desta terça-feira (27) a Berlim, sua primeira visita de Estado desde que assumiu o cargo no mês passado.

O líder trabalhista estabeleceu como prioridade reconstruir a confiança com seus aliados europeus depois do Brexit e as tensões protagonizadas por seus antecessores conservadores.

Em Berlim, Starmer tem prevista uma reunião com o chefe de governo alemão, Olaf Scholz, antes de seguir viagem para Paris, na França.

O Partido Trabalhista, que ganhou com ampla margem as eleições gerais de 4 de julho, adiantou durante a campanha que queria concluir um tratado de defesa e segurança com a Alemanha em caso de vitória nas urnas.

Este novo acordo bilateral levará vários meses para ser negociado e deve ser concluído no início do ano que vem, assinalou a equipe de Starmer.

Os objetivos do pacto são impulsionar os negócios e o comércio, aprofundar a cooperação em defesa e segurança e reforçar "a ação conjunta contra a imigração ilegal", disse o governo britânico.

"Temos que virar a página do Brexit e consertar as relações rompidas deixadas pelo governo anterior", defenderá Starmer, segundo o seu gabinete.

O líder britânico insistirá em que é "crucial" estreitar os laços com Alemanha e França, "não só para lutar contra o problema global da migração ilegal, mas também para impulsionar o crescimento econômico".

Starmer, de 61 anos, fez campanha para que o Reino Unido permanecesse na União Europeia durante o referendo do Brexit em 2016, mas agora descarta um retorno ao bloco para evitar reabrir um capítulo divisivo na política britânica.

No entanto, defende renegociar um novo pacto de segurança com a UE e melhorar o acordo comercial existente com os 27 países do bloco.